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Fran Soto, presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Espanha, defendeu o nível da arbitragem local e rejeitou as acusações de tratamento diferenciado aos grandes clubes, sobretudo Real Madrid e Barcelona. Ele também comentou a crise do caso Negreira e as críticas sobre a disparidade nas decisões da arbitragem.

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Em declarações à imprensa nesta segunda-feira, durante a primeira cerimônia de premiação da arbitragem espanhola, Soto afirmou que a arbitragem no país vive um bom momento. Como prova, citou a presença dos árbitros espanhóis entre os três primeiros da Europa em número de participações nas competições da UEFA, embora tenha reconhecido que ainda há aspectos a melhorar.

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Ele explicou que a cerimônia tem como objetivo reunir os diversos setores do futebol e destacou a presença de praticamente todos os clubes profissionais, além do convite a treinadores, jornalistas e comentaristas, dentro da política de abertura que o comitê pretende pôr em prática.

Sobre as declarações de Comesaña, jogador do Villarreal, após a partida de ontem contra o Barcelona, de que os árbitros sentem mais pressão ao apitar jogos de Real Madrid e Barcelona, Soto rejeitou essa percepção. Ele garantiu que os árbitros estão preparados para trabalhar em qualquer estádio e em quaisquer circunstâncias e que a forma como conduzem as partidas não muda de acordo com os clubes envolvidos.

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Ele também respondeu às declarações de Javier Tebas, presidente da LaLiga, que apontou um tratamento diferenciado aos grandes clubes. Soto disse respeitar a opinião do dirigente, mas não concordar com ela, e afirmou confiar que os árbitros tratam todas as equipes com imparcialidade. Quanto às decisões diferentes em lances semelhantes, entre eles os de Barcelona x Villarreal e de Getafe x Atlético, Soto ressaltou que a uniformização dos critérios é um objetivo fundamental do comitê, mas observou que os detalhes de cada lance podem variar. Ele reconheceu ainda a ocorrência de erros de arbitragem que exigem melhorar a forma de explicar as decisões aos torcedores.

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O presidente do comitê de arbitragem também comentou as declarações de José Mourinho sobre o caso Negreira. Segundo ele, os árbitros são os maiores prejudicados pelas ações da pessoa que ocupou o cargo de vice-presidente do Comitê Técnico. Soto manifestou confiança na Justiça espanhola para apurar as responsabilidades e insistiu na necessidade de não ficar preso ao passado.

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Ele acrescentou que o caso causou grandes danos à reputação da arbitragem espanhola, mas acredita que recuperar a confiança exige mais transparência e abertura a todos os setores do futebol, além de demonstrar o nível da arbitragem dentro de campo. Soto lembrou que a atual gestão ainda não completou um ano e meio no cargo e que seu objetivo é levar a arbitragem espanhola ao topo do cenário mundial.

Em relação aos números apresentados pelo Real Madrid em sua assembleia geral, segundo os quais o VAR anulou 42 gols do time contra 19 do Barcelona, Soto se recusou a usar essa estatística isoladamente para tirar conclusões. Ele explicou que cada lance precisa de uma análise própria e que a diferença nos números não significa necessariamente que haja parcialidade. O dirigente também rejeitou a ideia de entrar em polêmica com os clubes, "especialmente com o Real Madrid", segundo publicou o jornal AS.

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Soto encerrou suas declarações reafirmando o respeito pela posição do Real Madrid, apesar de não concordar com ela. Ele manifestou a esperança de que a relação entre o clube e o Comitê Técnico de Árbitros se normalize e garantiu que as portas das reuniões estão abertas a todos os clubes para participarem das discussões sobre arbitragem.

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