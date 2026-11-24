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Ahmed Reda, jogador do Al Ahly, explicou sua atitude após a polêmica envolvendo uma cusparada em direção à torcida do clube durante o duelo contra o Pyramids, pelo Campeonato Egípcio. A partida provocou forte revolta dos torcedores com o desempenho dos jogadores após a derrota por 2 a 0, nesta segunda-feira, pela nona rodada da competição.

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Ahmed Reda publicou um esclarecimento em sua conta oficial no Instagram, em resposta à circulação do vídeo que gerou críticas da torcida do Al Ahly, e garantiu que sua atitude não foi direcionada a nenhum torcedor do time.

O jogador explicou que o vídeo que circula nas redes mostrou o episódio de forma equivocada. Segundo ele, não teve qualquer intenção de ofender os torcedores, e o que aconteceu foi apenas um gesto natural enquanto estava em campo.

"Como vi muita gente comentando, quero esclarecer: esse vídeo que está circulando foi mal interpretado, claro, porque eu nunca fiz isso e nunca vou fazer com ninguém, de modo geral, e muito menos com a torcida do Al Ahly", disse Ahmed Reda.

E completou: "Só tem algumas pessoas que tentam pegar qualquer lance de qualquer lugar e tentam fazer as pessoas acreditarem no que elas querem. Eu estava aquecendo normalmente e cuspi normalmente, como qualquer um, mas o ângulo da filmagem pegou o momento em que eu estava de frente para a torcida, e continuei meu aquecimento normalmente. E, claro, repito: a torcida do Al Ahly está acima de tudo para mim".

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O Al Ahly sofreu uma derrota dolorosa por 2 a 0 para o Pyramids. O Pyramids abriu o placar com Karim Hafez, de pênalti, aos 32 minutos, e Mostafa Fathi ampliou logo no início do segundo tempo, aos 48, após passe de Mostafa Ziko.

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O Al Ahly não conseguiu reagir nos minutos restantes e sofreu sua primeira derrota no campeonato nesta temporada, em meio à revolta da torcida com o desempenho do time, o que aumentou ainda mais as críticas aos jogadores após o apito final.

A queda diante do Pyramids também teve reflexos no futuro da comissão técnica, já que o clube anunciou oficialmente, nas primeiras horas da manhã de terça-feira, a saída do técnico marroquino Hussein Amouta e de sua comissão técnica, após a derrota.

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A decisão veio após a primeira derrota do Al Ahly sob o comando de Amouta, que assumiu o time em junho passado com contrato de duas temporadas. Ele comandou a equipe em 14 partidas em todas as competições, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, justamente para o Pyramids.

Na tabela de classificação do Campeonato Egípcio, o Pyramids consolidou a liderança ao chegar a 27 pontos, com 100% de aproveitamento, após conquistar sua nona vitória consecutiva, e segue se distanciando dos rivais mais próximos na briga pelo título.

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Já o Al Ahly estacionou nos 20 pontos e caiu para a terceira posição, dois pontos atrás do Zamalek, vice-líder com 22, e sete atrás do líder Pyramids. Com isso, aumenta a pressão sobre o time vermelho após a derrota no confronto direto e a saída de seu treinador.