Após pedido de socorro, Justiça proíbe Icardi de se aproximar da filha

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O argentino Mauro Icardi enfrenta uma nova crise judicial, depois que um tribunal da cidade argentina de Tigre emitiu uma decisão que o proíbe de se aproximar de sua filha Francesca, de 11 anos de idade, ou de se comunicar com ela por um período de 45 dias.

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Isso aconteceu após uma queixa criminal apresentada por sua ex-esposa, Wanda Nara, na qual ela o acusa de agredir a filha do casal, segundo o jornal "The Sun" britânico.

Os detalhes do episódio remontam à sexta-feira, 6 de novembro, quando Nara participava da gravação da versão argentina do programa "MasterChef", antes de receber uma mensagem da filha por meio de um computador, na qual pedia ajuda, dizendo, segundo o que foi noticiado pela imprensa argentina: "Meu pai me bateu, estou com medo".

Nara se dirigiu à casa de Icardi na região de Nordelta, onde a polícia interveio após receber uma denúncia sobre um possível caso de violência contra uma criança.

De acordo com os relatos, surgiu uma discussão entre as duas partes quando ela chegou, enquanto Icardi se recusou a falar com os policiais ou a entregar-lhes o computador que a filha havia usado para enviar a mensagem.

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Segundo o jornal "Bild" alemão, a queixa inclui acusações contra Icardi de agressão à filha dentro de sua casa, enquanto os relatos argentinos indicam que o caso está sendo investigado como um possível episódio de lesões leves.

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O juiz do Tribunal de Garantias nº 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, emitiu uma medida cautelar que proíbe o ex-atacante da Inter de Milão de se aproximar da filha a uma distância inferior a 100 metros, além de proibi-lo de se aproximar a menos de 300 metros da casa dela, ou de qualquer local onde ela esteja.

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Isso além de proibi-lo de entrar em contato com ela por qualquer meio, seja presencialmente, por telefone, redes sociais, mensagens ou por meio de terceiros intermediários, por um período de 45 dias a contar da data em que ele for oficialmente notificado da decisão.

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Icardi nega ter agredido a filha

Por outro lado, Icardi negou as acusações feitas contra ele, e sua equipe jurídica emitiu um comunicado no qual afirmou: "Mauro Icardi nunca bateu em sua filha".

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Seus advogados ressaltaram que a criança não sofreu nenhuma lesão, e enfatizaram que não foi expedida ordem de prisão contra o jogador.

Em um desdobramento posterior, Icardi obteve isenção da prisão preventiva, mas isso não anulou a decisão que o proíbe de se aproximar da filha ou de entrar em contato com ela.

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A polícia argentina também realizou uma busca em sua casa em Nordelta, no domingo, 8 de novembro, por ordem judicial, no âmbito da coleta de provas relacionadas à investigação.

O caso ainda está em análise, e não foi proferida nenhuma sentença que comprove a veracidade das acusações ou a condenação do jogador.

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O fim de um casamento conturbado

Icardi e Wanda Nara haviam entrado em uma série de desentendimentos públicos desde que anunciaram sua separação, antes de darem entrada nos procedimentos de encerramento do casamento em 2024, em meio a disputas recorrentes sobre a vida familiar e a guarda das duas filhas.

O atacante argentino foi posteriormente associado à atriz e cantora argentina China Suárez, que apareceu ao lado dele em diversas ocasiões no período recente.

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No âmbito esportivo, Icardi tem 33 anos, e havia encerrado seu vínculo com o clube turco Galatasaray no verão de 2026, após o fim de seu contrato, tornando-se jogador livre depois de uma passagem iniciada em 2022, na qual conquistou vários títulos nacionais com o clube.

Icardi já jogou pela Inter de Milão, pelo Paris Saint-Germain e pela Sampdoria, e também teve uma passagem pelo Barcelona nas categorias de base, antes de iniciar sua carreira profissional na Itália.