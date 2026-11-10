O clube saudita Al-Hilal decidiu mostrar os dentes ao seu treinador italiano Simone Inzaghi, após os rumores que o ligaram a uma transferência para comandar uma equipe no "Calcio" durante o próximo período.

Relatos da imprensa haviam confirmado que Inzaghi não pretende renovar o seu contrato, que se encerra com o Al-Hilal ao final da atual temporada, a fim de viver uma nova experiência a partir da próxima temporada.

O jornal saudita "Al-Youm" confirmou, citando uma fonte dentro do Al-Hilal, que o clube não será afetado por nenhuma pressão externa para renovar o contrato do treinador italiano antes do final da atual temporada.

O jornal esclareceu que o clube saudita condiciona a renovação do contrato de Inzaghi ao cumprimento de seus objetivos ao final da atual temporada, por meio da conquista dos títulos pelos quais a equipe disputa.

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Segundo a mesma fonte, o ex-treinador da Inter de Milão justificou a ausência de conquistas de títulos na temporada passada alegando que os jogadores estrangeiros não haviam sido escolhas suas, algo que mudou na atual temporada com o atendimento de todos os seus pedidos.

O Al-Hilal contratou 3 jogadores estrangeiros de peso durante a última janela de transferências de verão, incorporando os pontas, o holandês Crysencio Summerville e o brasileiro Gabriel Martinelli, além do atacante inglês Ollie Watkins.

O Al-Hilal vem apresentando atuações sólidas na atual temporada, liderando a tabela de classificação do Campeonato Saudita com 27 pontos, dois pontos à frente de Al-Nassr e Al-Qadsiah, que ocupam a segunda posição.

Por outro lado, a equipe de Inzaghi ocupa a segunda posição no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia de Elite com 9 pontos, apenas 3 pontos atrás do Al-Ain, que lidera a classificação.