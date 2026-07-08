Após o protesto egípcio... Primeira decisão da FIFA sobre a arbitragem da partida contra a Argentina

Um relatório revelou que a Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu analisar o desempenho arbitral do árbitro francês François Litxer, que apitou a partida entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após o protesto oficial apresentado pela Federação Egípcia de Futebol contra suas decisões durante a partida.

A Federação Egípcia havia solicitado a exclusão de Litxer e de sua equipe das demais partidas do torneio, após a grande polêmica que marcou a partida, especialmente após a anulação de um gol da seleção egípcia e a recusa em marcar um pênalti a favor de Mohamed Salah antes do terceiro gol da Argentina — decisões que geraram uma onda generalizada de críticas.

De acordo com reportagem do jornal francês “L’Équipe”, a Comissão de Árbitros da FIFA irá analisar a partida na íntegra, avaliando o desempenho técnico do árbitro, examinando os relatórios dos oficiais da partida e revisando as jogadas polêmicas, antes de tomar uma decisão sobre sua permanência como árbitro nas partidas do torneio.

O “L’Équipe” esclareceu que essa revisão ocorre em meio a grandes pressões devido às contestações egípcias e à polêmica que acompanhou o confronto.

A reportagem confirmou que o pedido da Federação Egípcia para que Litxer seja afastado não pode ser atendido diretamente, pois a nomeação e a escolha dos árbitros para apitar as partidas são de competência da Comissão de Árbitros da FIFA, e nenhuma federação nacional tem o direito de impor um “veto” a um árbitro específico.

Apesar disso, o jornal indicou que o futuro do árbitro francês no torneio será determinado com base na avaliação que a Comissão de Árbitros fizer de seu desempenho na partida.

Acrescentou que os indícios atuais não sugerem a exclusão de Litxer devido ao seu desempenho contra o Egito, mas destacou a existência de outro fator que pode influenciar sua permanência: o avanço da seleção francesa na competição, já que, em algumas edições, é costume não designar árbitros cujas seleções pertençam aos países classificados para apitar partidas das fases finais, a fim de evitar qualquer possível conflito de interesses.

O “L’Équipe” concluiu sua reportagem afirmando que Letxer ainda goza de grande prestígio no cenário internacional, após ter apitado a final da Eurocopa de 2024 e ter sido coroado o melhor árbitro do mundo em 2024, o que torna improvável sua exclusão do torneio neste momento.

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