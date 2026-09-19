O italiano Roberto De Zerbi, treinador do Tottenham, criticou a forma como seus jogadores lidaram com o primeiro e o segundo gols do Aston Villa, cobrando dos líderes da equipe que assumam suas responsabilidades e conduzam os companheiros, após a derrota por 3 a 2 na quinta rodada da Premier League.

O Aston Villa marcou seus gols com Youri Manzambi, Nicolas Jackson e Emi Buendía, enquanto o Tottenham tentou reagir no segundo tempo e marcou seus primeiro e segundo gols na temporada no campeonato, mas não conseguiu alcançar o empate.

De Zerbi afirmou, durante a coletiva de imprensa após a partida: "Nos momentos em que precisamos defender, temos de defender de forma coesa e com proximidade entre as linhas. E os líderes precisam exercer seu papel de liderança e conduzir a equipe".

O treinador italiano considerou que o primeiro gol veio como resultado de um mau posicionamento injustificável, depois que Micky van de Ven precisou deixar o campo para receber atendimento após sofrer uma lesão no rosto, fazendo com que o Tottenham vivesse aqueles momentos com apenas 10 jogadores, antes de o Aston Villa aproveitar o espaço e marcar.

De Zerbi acrescentou que o segundo gol foi mais difícil de explicar, depois que sua equipe sofreu o gol após um tiro de meta, ressaltando que o Tottenham tinha a obrigação de manter seu equilíbrio e não perdê-lo assim que ficasse atrás no placar.

O Tottenham sofreu um terceiro gol no segundo tempo, após um gol de Mohammed Kudus ser anulado por impedimento, sendo que a equipe havia dominado o início da partida e desperdiçado várias chances de marcar.

Com essa derrota, o Tottenham teve seu pior início na Premier League após 5 partidas, com apenas dois pontos conquistados e um saldo de gols de -6, superando seu início na temporada 2008-2009, na qual somou dois pontos com saldo de gols de -3.

De Zerbi assumiu a responsabilidade pela derrota, mas destacou a necessidade de seus jogadores lidarem de forma melhor com os momentos que exigem defesa, dizendo: "É minha responsabilidade... eu assumo minha responsabilidade".

O Tottenham ficará ausente das competições nacionais por 3 semanas devido à data Fifa, antes de visitar o Manchester United no estádio Old Trafford no dia 10 de outubro, em busca de sua primeira vitória no campeonato nesta temporada.