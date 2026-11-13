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A seleção da Tunísia se encontra em uma situação extremamente difícil, após o início catastrófico que sofreu nas eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2027, que será sediada por Quênia, Tanzânia e Uganda no próximo ano.

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A Copa Africana de Nações de 2027 será realizada no Quênia, na Tanzânia e em Uganda, no período de 19 de junho a 17 de julho do ano que vem, com a participação de 24 seleções, lideradas pelas três seleções anfitriãs.

Pior início nas eliminatórias africanas

A seleção da Tunísia perdeu em casa para a Líbia pelo placar de 2 a 0, no confronto que reuniu as duas seleções na noite desta sexta-feira, pela terceira rodada das eliminatórias de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027.

A derrota não foi apenas mais um revés para a seleção tunisiana, mas carregou números negativos inéditos na história de suas participações nas eliminatórias continentais, pois trata-se da maior diferença em uma derrota sofrida em casa nas eliminatórias da Copa Africana de Nações.

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Além disso, foi a primeira vez que a seleção tunisiana ficou atrás por dois gols de diferença em uma partida em seu próprio estádio, na história de suas participações nas eliminatórias do torneio, um indício do tamanho do choque que sofreu diante de sua vizinha Líbia.

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A derrota encerrou uma sequência de mais de 25 anos, durante a qual a seleção tunisiana não havia sofrido uma derrota por dois gols de diferença nas eliminatórias da Copa Africana de Nações, já que a última queda com esse placar remonta a 24 de março de 2001, quando perdeu para Marrocos na capital Rabat pelo placar de 2 a 0.

A Tunísia também registrou o pior início de sua história em participações nas eliminatórias continentais, após não conseguir nenhuma vitória em suas três primeiras partidas, pela primeira vez na história, contentando-se com dois empates e uma derrota, somando apenas dois pontos dos 9 possíveis.

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Classificação da seleção da Tunísia nas eliminatórias da Copa Africana de Nações

Os dois pontos da seleção da Tunísia a deixaram na quarta colocação do Grupo 8 das eliminatórias africanas, restando ainda 3 partidas na segunda fase.

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A Tunísia está dois pontos atrás da seleção de Uganda, líder do grupo, que disputou uma partida a menos, e com a mesma diferença atrás da seleção da Líbia, que conquistou sua primeira vitória e saltou para a segunda colocação.

Por outro lado, a seleção da Tunísia está empatada com a de Botsuana, que ocupa a terceira posição no grupo, antes de seu aguardado jogo contra Uganda, na terceira rodada, amanhã, sábado.

Grp. H Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Líbia LIB 3 1 1 1 4 3 +1 4 V D E 2 Uganda UGA 2 1 1 0 2 1 +1 4 V E 3 Botsuana BWA 2 0 2 0 4 4 0 2 E E 4 Tunísia TUN 3 0 2 1 3 5 -2 2 D E E Próxima Fase

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Formato das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027

De modo geral, as eliminatórias da Copa Africana de Nações são compostas por 12 grupos, de forma que os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a fase final.

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Contudo, a situação é diferente para os grupos que incluem uma das seleções anfitriãs, onde se classificam a seleção anfitriã e, junto dela, a que tiver a maior pontuação no grupo.

Essa situação se aplica ao grupo da Tunísia, que inclui a seleção de Uganda, uma das três seleções que sediarão o torneio africano no verão do ano que vem.

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Isso significa que a seleção de Uganda já está classificada para a Copa Africana de Nações, restando definir a seleção que obtiver o maior número de pontos no grupo.

Como a seleção da Tunísia se classifica para a Copa Africana de Nações?

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A situação da seleção da Tunísia vai se complicar bastante caso a seleção de Botsuana consiga vencer Uganda amanhã, sábado, pois elevaria sua pontuação para 5 pontos, com uma diferença de 3 pontos à frente da Tunísia.

Isso significa que a seleção da Tunísia precisará vencer todas as suas três partidas restantes nas eliminatórias da Copa Africana de Nações para se classificar à fase final.

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A Tunísia enfrenta novamente a seleção da Líbia na próxima terça-feira, antes de encarar Uganda e Botsuana no próximo mês de março.

Caso vença as três partidas, a seleção da Tunísia chegará aos 11 pontos, pontuação que nenhuma outra seleção conseguirá superar, com exceção da seleção de Uganda, que está classificada automaticamente.

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Apenas a seleção de Botsuana pode alcançar essa pontuação, caso vença Uganda na ida e na volta e, depois, a Líbia. No entanto, a seleção da Tunísia levaria vantagem no confronto direto, caso consiga vencê-la na última rodada, sobretudo porque a primeira partida terminou com empate por 2 a 2.