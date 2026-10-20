Após o PEC Zwolle, mais um clube da Eredivisie demite seu técnico com efeito imediato

O Willem II demitiu John Stegeman, segundo informou Jeroen Kapteijns, do De Telegraaf. Os resultados decepcionantes das últimas semanas custaram o cargo ao treinador.

Após nove rodadas da VriendenLoterij Eredivisie, o Willem II ainda não venceu. A equipe de Tilburg ocupa a lanterna, com apenas dois pontos.

O 17º colocado, ADO Den Haag, surpreendeu o PSV no último fim de semana ao vencer por 2 a 1. Com isso, a desvantagem do Willem II para o clube já é de quatro pontos.

Por isso, a direção do clube decidiu agir e dispensou Stegeman. A expectativa é que o Willem II publique em breve um comunicado em seu site.

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O ex-treinador de clubes como Heracles Almelo e Royal Antwerp estava no comando da equipe de Tilburg desde o início da temporada passada. Contrariando as expectativas, conseguiu o acesso imediato à Eredivisie por meio dos playoffs.

No próximo fim de semana, o Willem II recebe o SC Cambuur. A partida é considerada muito importante na luta contra o rebaixamento. Ainda não se sabe quem estará no banco de reservas pelo clube.