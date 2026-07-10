Após o jogo difícil contra o Egito... A provável escalação da Argentina contra a Suíça

A seleção argentina enfrenta um novo desafio ao enfrentar a Suíça, na manhã do próximo domingo, horário de Greenwich, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto se aguarda o confronto, que será disputado na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, o técnico Lionel Scaloni continua dando os últimos retoques na escalação, com duas dúvidas principais sobre a formação titular.

A intenção da comissão técnica é manter a estrutura básica com a qual começou a partida contra o Egito (3 a 2) nas oitavas de final, segundo informou a rede argentina “TyC Sports”.

Independentemente do desenrolar daquela partida, na qual os “Albicelestes” estiveram em desvantagem na maior parte do tempo, as avaliações internas foram positivas em relação ao desempenho, já que a comissão técnica considera que a equipe impôs seu domínio sobre a partida e criou chances claras de gol, enquanto os principais problemas foram a falta de eficiência na finalização, além de algumas falhas defensivas.

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Com base nessa análise, tudo indica que a seleção argentina utilizará uma escalação semelhante contra a Suíça, com a possibilidade de uma ou duas alterações.

Como de costume, Scaloni vai esperar até o dia da partida para tomar sua decisão final, sem revelar nenhuma pista sobre suas escolhas.

As principais dúvidas se concentram nas posições de lateral-direito e ponta de ataque. Na lateral direita, Gonzalo Montiel e Nahuel Molina disputam uma vaga no time titular, enquanto Julián Álvarez e Lautaro Martínez disputam a liderança do ataque.

Essa disputa interna abre espaço para a possibilidade de algumas alterações na escalação, em uma partida em que os mínimos detalhes podem fazer a diferença.

De acordo com o “TyC Sports”, espera-se que a seleção argentina entre em campo com a seguinte escalação:

Goleiro: Emiliano Martínez.

Defesa: Nahuel Molina ou Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico.

Meio-campo: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister.

Ataque: Lionel Messi e Julián Álvarez ou Lautaro Martínez.