Após o interesse saudita, reviravolta decisiva na novela da renovação de Dembélé

Todos os indícios confirmam que o Paris Saint-Germain está a caminho de renovar o contrato de seu jogador francês Ousmane Dembélé, nos próximos dias.

O site "Foot Mercato" informou que Dembélé, vencedor do prêmio Bola de Ouro 2025, de fato renovará seu contrato com o Paris Saint-Germain até o verão de 2030.

Ousmane Dembélé tem 29 anos, e seu contrato atual vai até o verão de 2028, sendo que ele se juntou ao clube francês no verão de 2023, vindo do Barcelona.

E, conforme anunciou o canal Canal+ no último domingo, Dembélé chegou a um acordo com a diretoria do Paris Saint-Germain.

O jogador francês havia recebido o interesse de clubes sauditas nos últimos meses, mas seguirá sua carreira sob o comando do técnico Luis Enrique.

Após um início de temporada oscilante, o jogador francês teve um período de descanso, a fim de recuperar a melhor condição possível e retornar nas melhores circunstâncias.

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