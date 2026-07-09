Após o incidente em Balougon... A seleção da Bélgica provoca uma nova crise na Copa do Mundo

A seleção da Bélgica provocou uma nova crise com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), poucas horas antes de enfrentar a Espanha na Copa do Mundo de 2026.
A seleção da Espanha enfrenta a Bélgica amanhã, sexta-feira, no Estádio Sofi, em Los Angeles, na segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026.
Poucas horas antes da partida, o jornal britânico “Daily Mail” confirmou que a Federação Belga de Futebol apresentou uma nova reclamação à FIFA, referente ao gramado do campo de treino designado para a equipe.
Estava previsto que a seleção dos “Diabos Vermelhos” realizasse seus treinos no estádio da Universidade Loyola Marymount, em Los Angeles, mas foi surpreendida ao constatar que o gramado do local não atendia aos requisitos mínimos exigidos.
O jornal explicou que a Federação Internacional de Futebol atendeu ao pedido de sua contraparte belga desta vez e transferiu os treinos para o estádio do Los Angeles Galaxy, em Carson, antes do confronto contra a Espanha.
Isso ocorre poucos dias após a crise que opôs as federações belga e internacional de futebol, depois que a FIFA decidiu suspender a suspensão automática do atacante americano Fularin Balogun, após o cartão vermelho que ele recebeu durante o confronto contra a Bósnia nas oitavas de final.
Balogun participou da partida da Bélgica nas oitavas de final, apesar da oposição das federações belga e europeia de futebol, mas não conseguiu impedir a pesada derrota de sua seleção por 1 a 4.