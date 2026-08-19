A diretoria do clube saudita Al Anwar emitiu um comunicado oficial no qual expressou seu descontentamento com as decisões de arbitragem que marcaram o confronto da equipe diante do Al Ahli na fase de 32 avos de final do torneio Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, que terminou com a vitória do "Ar-Raqi" pelo placar de 2 a 1, exigindo que nenhuma partida futura da equipe seja designada ao árbitro Abdullah Al Owaidan.

O comunicado do Al Anwar, publicado pelo clube em sua conta na rede X, veio após a polêmica que acompanhou um gol do Al Ahli, marcado pelo armênio Edward Spertsyan, já que o lance registrou amplas contestações devido à existência de um toque de mão no brasileiro Roger Ibañez durante a construção da jogada.

O especialista em arbitragem Fahad Al Mirdasi havia afirmado que o gol não era válido, apontando que o toque de mão exigia a anulação do gol, apesar da revisão do lance por meio da tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR).



O Al Anwar iniciou seu comunicado parabenizando o Al Ahli pela classificação, além de agradecer à sua torcida pelo apoio e respaldo à equipe ao longo de toda a partida, ressaltando seu grande reconhecimento pela presença e pelo apoio ao representante da província de Hautat Bani Tamim.

Em contrapartida, a diretoria do clube destacou que algumas decisões de arbitragem tiveram influência direta no desenrolar do confronto e em seu resultado, exigindo que a comissão de arbitragem não designe o árbitro Abdullah Al Owaidan para dirigir qualquer partida futura do Al Anwar, visando garantir a justiça e a imparcialidade nas próximas competições.

O comunicado esclareceu que o árbitro cometeu — do ponto de vista do clube — um "erro de arbitragem influente" que alterou o rumo da partida, e que, apesar de ter sido chamado pelos árbitros da cabine de tecnologia de vídeo para revisar o lance, ele insistiu em sua decisão, o que causou espanto na diretoria do clube e nos observadores devido ao seu impacto direto no andamento do confronto.

O Al Anwar afirmou, ao encerrar seu comunicado, seu total respeito ao sistema de arbitragem e aos órgãos competentes, mantendo seu direito de contestar as decisões que considera terem influenciado de forma substancial o resultado da partida, exigindo que sejam proporcionadas as melhores condições de arbitragem em suas próximas partidas, reiterando seu orgulho pela participação no torneio Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas e desejando sucesso ao clube Al Ahli durante sua caminhada no torneio.





