A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou a retirada de sua confiança em Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), diante do colapso de seu polêmico plano de vender participações em competições da Fifa, com destaque para a Copa do Mundo.

As pressões aumentam sobre o presidente da Fifa, que enfrenta duras críticas após o colapso de seu polêmico plano na noite de sexta-feira, que tinha como objetivo vender uma participação no valor de 3,1 bilhões de libras esterlinas no torneio mais valioso do mundo do futebol a investidores do setor privado liderados por Josh Kushner, que mantém laços de parentesco distante com o presidente norte-americano Donald Trump.

A Uefa, órgão que rege o futebol europeu, liderou a campanha de ataque contra o plano de Infantino, tendo anunciado, em um extenso comunicado divulgado na manhã de sábado, a perda de confiança em sua liderança.

A Uefa afirmou no comunicado: "A União das Federações Europeias de Futebol saúda a decisão da Fifa de retirar seu plano de vender uma participação de suas competições, incluindo a Copa do Mundo, a entidades privadas".

E acrescentou a Uefa: "Esta proposta foi rejeitada por unanimidade pelas federações nacionais membros da Uefa e por muitas outras federações nacionais e continentais dos mais variados tamanhos ao redor do mundo, cuja missão é proteger o futebol".

A Uefa prosseguiu: "A Uefa agradece a todos os torcedores, associações, clubes, jogadores, indivíduos e federações nacionais e continentais que se opuseram a este plano, além de vários primeiros-ministros, chefes de Estado e comentaristas que provaram ao presidente da Fifa que o futebol não está à venda".

E esclareceu a Uefa: "Não podemos continuar dessa forma diante da existência de planos secretos com cronogramas acelerados, arquitetados por indivíduos desconhecidos e de benefício duvidoso para o esporte, e devemos identificar os responsáveis e responsabilizá-los".

E continuou: "É acertado que a Uefa trabalhe nos próximos dias e semanas com suas federações membros e em estreita cooperação com as demais federações continentais para refletir sobre como isso aconteceu e elaborar um plano que garanta que não se repita novamente, sendo que esta revisão deve ser ampla e substancial, e nenhuma opção deve ser descartada. A atual liderança da Fifa não perdeu apenas a confiança da Uefa, mas também a confiança de muitos outros membros da família do futebol".

E emendou: "Quando Infantino pediu a confiança e os votos das federações membros da Fifa para ser eleito seu presidente em 2016, ele disse: (Naturalmente devemos ter transparência, e foi assim que agi nos últimos quinze anos da minha vida na Uefa, e vocês terão de desempenhar um papel a cada dia na vida da Fifa), antes de dizer aos interessados ali reunidos: (O dinheiro da Fifa é o dinheiro de vocês, não é o dinheiro do presidente da Fifa, mas o dinheiro de vocês, das federações nacionais, e o dinheiro da Fifa deve servir ao desenvolvimento do futebol e a mais nada)".

A Uefa reforçou sua posição afirmando: "Infantino falhou em cumprir ambas as promessas, pois o acordo lamentável e obscuro que ele arquitetou em salas fechadas e tentou aprovar à força não foi nada transparente".

E acrescentou: "Com as reservas atingindo mais de 5 bilhões de dólares, ele também falhou em usar o dinheiro das federações em benefício do esporte".

E prosseguiu: "A Uefa começará a trabalhar imediatamente com parceiros e interessados em todo o mundo e em todos os aspectos do esporte para propor uma nova forma de distribuir os recursos por meio do atual programa Fifa Forward".

E completou a Uefa: "Devemos começar a usar parte desse dinheiro parado na conta bancária da Fifa para dar o forte impulso de que o futebol popular e o esporte em geral necessitam em cada um dos 211 países-membros da Fifa, mas não precisamos vender nossos bens preciosos para pagar por isso".

E concluiu: "Esta é uma vitória para todo o esporte, mas não deve ser o fim da história. A proposta acabou, e a missão de reconstruir a confiança na Fifa acaba de começar".