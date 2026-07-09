Após o fracasso com a seleção de Portugal... Martínez está prestes a assumir o comando de uma nova seleção

O espanhol Roberto Martínez surgiu como um dos principais candidatos ao cargo de técnico da seleção da Escócia, poucos dias após deixar o comando da seleção de Portugal, na sequência da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Escocesa de Futebol havia iniciado a busca por um novo técnico após a demissão de Steve Clarke, que ocorreu logo após a eliminação da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo.

Reportagens da mídia escocesa, reproduzidas pelo jornal espanhol “AS” e pela rede britânica Talk Sport, indicaram que Martínez passou a figurar entre os nomes mais cotados, devido à sua longa ligação com a Escócia, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

O técnico espanhol, de 52 anos, tem uma relação especial com o país, já que jogou pelo Methowell e foi lá que conheceu sua esposa escocesa em 2002, o que torna a ideia de voltar a morar e trabalhar na Escócia uma opção viável para ele.

O australiano Ange Postecoglou era um dos principais candidatos à sucessão de Clark, antes de assumir o comando do Al-Nassr, da Arábia Saudita, sabendo-se que o próprio Martínez também estava entre os candidatos para comandar o “Al-Nassr”.

Por sua vez, Alex Crock, correspondente-chefe de futebol da rede Talk Sport, afirmou que a indicação de Martínez para treinar a seleção da Escócia não é mera especulação.

Ele disse: “Pode parecer surpreendente, mas não está longe da realidade. Fui informado há algum tempo que Martínez estava entre os nomes cogitados até mesmo para treinar o Celtic”.

E continuou: “Acho que ele tem uma esposa escocesa e não se importaria com a ideia de morar na Escócia”.

Ele apontou que o maior obstáculo seria a questão financeira, explicando: “Ele terá que aceitar uma redução significativa no salário em comparação com o que recebia na seleção de Portugal”.

E acrescentou: “Ou talvez a Federação Escocesa precise buscar apoio e investimentos externos, como aconteceu com a Federação Americana quando contratou Mauricio Pochettino”.