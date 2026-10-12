O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e o presidente da Concacaf, Victor Montagliani, impuseram ampla pressão sobre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ao exigirem a distribuição de mais de 2 bilhões de dólares das reservas financeiras da entidade entre as federações filiadas.

De acordo com reportagem publicada pelo jornal "The Times", a UEFA e a Concacaf acreditam que a FIFA pode distribuir mais de 2 bilhões de dólares entre as federações filiadas sem vender seus direitos comerciais da Copa do Mundo.

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, e o presidente da Concacaf, Victor Montagliani, propuseram o pagamento de 10 milhões de dólares a cada uma das 211 federações nacionais filiadas à FIFA, além da destinação de 36 milhões de dólares para cada uma das seis confederações regionais e de 3 milhões de dólares para as entidades sub-regionais.

Segundo seus cálculos, a FIFA ainda manteria 2,6 bilhões de dólares em reservas de caixa após esses pagamentos.

A proposta e a avaliação financeira devem ser discutidas na próxima reunião do Conselho da FIFA, em 15 de outubro deste mês.

Os líderes das confederações continentais criticaram o presidente da FIFA, Gianni Infantino, por não consultar os membros do Conselho da FIFA sobre seu plano de criar o projeto "FIFA Forward", um mecanismo proposto que visa vender uma participação de 20% nos direitos comerciais da Copa do Mundo e de outros torneios.

Infantino havia prometido anteriormente oferecer financiamento adicional às federações filiadas sob a condição de que elas apoiassem seu plano.