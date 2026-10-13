A Federação Iraquiana de Futebol definiu sua posição sobre o futuro do australiano Graham Arnold, técnico da seleção do Iraque, ao decidir renovar a confiança nele e lhe conceder poderes técnicos e administrativos absolutos, durante a reunião do Comitê Executivo realizada nesta segunda-feira, presidida por Younis Mahmoud, em preparação para os próximos compromissos, com destaque para as finais da Copa da Ásia de 2027, na Arábia Saudita.

Ahmed Al-Moussawi, membro do Comitê Executivo da federação iraquiana, afirmou em entrevista coletiva que a decisão foi tomada por unanimidade entre os membros, destacando que a entidade está determinada a manter Arnold no comando da comissão técnica, oferecendo o apoio necessário para garantir que a seleção seja preparada da melhor forma possível para o torneio continental.

Al-Moussawi ressaltou que a federação trabalhará para remover os obstáculos diante da seleção e da comissão técnica, por meio da disponibilização de recursos financeiros e apoio logístico, além da criação de um ambiente adequado para corresponder às expectativas da torcida iraquiana e apresentar atuações à altura da posição do futebol iraquiano.

A decisão faz parte do esforço da federação para preservar a estabilidade técnica, depois que Arnold assumiu o comando da seleção do Iraque em maio de 2025 e a conduziu à classificação para as finais da Copa do Mundo de 2026, o que fortaleceu sua posição para liderar a próxima etapa.

A seleção iraquiana se prepara para disputar a Copa da Ásia de 2027, após o sorteio colocá-la no Grupo 4, ao lado de Austrália, Tadjiquistão e Singapura, em uma chave que reserva a Arnold um confronto especial contra a seleção de seu país, a Austrália.

Vale lembrar que a seleção iraquiana se despediu da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", na fase de grupos, após somar apenas 4 pontos.