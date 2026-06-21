Após o “erro marroquino”... a mídia escocesa descarrega sua raiva sobre a arbitragem

Alguns dos principais jornais escoceses acusaram o árbitro da partida entre Marrocos e a Escócia de ter sido injusto com esta última, durante a derrota por 0 a 1 para os Leões do Atlas, na segunda rodada da fase de grupos (Grupo 3) da Copa do Mundo de 2026.

A imprensa escocesa destacou o “começo de pesadelo” da partida e o gol logo no início de Ismail Al-Saybari, aos 2 minutos, ao mesmo tempo em que comentou sobre as chances de classificação, que agora dependem do próximo confronto contra o Brasil.

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Já o jornal“Daily Record”destacou o que descreveu como “injustiça arbitral” por parte do árbitro uzbeque, Elgez Tantashov, e publicou uma manchete em destaque: “Escócia sofre injustiça na Copa do Mundo contra o Marrocos... Árbitro ignora pênalti”.

E destacou cinco pontos principais, entre eles que a seleção escocesa merecia pelo menos um ponto e que o gol marcado logo no início “tirou o ânimo da partida” dos jogadores e da torcida.

Já o jornal (The Scotsman) publicou avaliações dos jogadores após a derrota e indicou que as esperanças de classificação para as oitavas de final “ainda estão em aberto”, com destaque para o bom desempenho do astro da Escócia, Lewis Ferguson. Além disso, descreveu os pedidos de pênalti a favor de McTominay como “legítimos”.

“O pior começo”

Por sua vez, a “BBC – Escócia” destacou as reações dos jogadores e do técnico Steve Clark, que disse após a partida: “Foi um começo terrível para nós, mas demonstramos muita garra e determinação no segundo tempo”.

Por sua vez, Lewis Ferguson disse: “Foi o pior começo possível. Não tocamos na bola e demos a eles um gol fácil. Isso não é típico de nós”.

Na cobertura escocesa do jornal britânico “The Guardian”, o gol marroquino foi descrito como “um rombo na festa da Escócia na Copa do Mundo”, observando que a torcida conhecida como “Exército do Tartan” pareceu chocada com o gol marroquino logo no início.

E acrescentou que “a Escócia talvez esperasse esse resultado secretamente antes da partida, dada a força da seleção marroquina e seu desempenho nos últimos anos”.