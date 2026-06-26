O Japão se classificou para a fase eliminatória da Copa do Mundo como segundo colocado do Grupo F, atrás da seleção holandesa. O Samurai Blue empatou em 1 a 1 com a Suécia, graças a gols de Daizen Maeda e Anthony Elanga; a Suécia também avança para a próxima fase como um dos oito melhores terceiros colocados. Os escandinavos enfrentarão a França ou a Noruega, enquanto o Japão enfrentará o Brasil.

O Japão começou como leve favorito no confronto, mas foram os suecos que levaram vantagem na fase inicial. Isso não resultou em grandes chances de gol imediatamente, embora o goleiro japonês Zion Suzuki tenha precisado entrar em ação algumas vezes.

A fase seguinte foi marcada principalmente por lesões. Primeiro, Isak Hien precisou ser substituído por Lucas Bergvall, e em seguida Ko Itakura também teve que sair de campo. O jogador japonês do Ajax não parecia estar com muitas dores, mas mesmo assim foi substituído por Shogo Taniguchi.

No restante do primeiro tempo, o Japão foi o time que mais criou perigo. O ex-jogador do AZ, Yukinari Sugawara, testou os reflexos do goleiro sueco Jacob Zätterström, que pouco depois também se saiu bem ao defender uma tentativa de Keito Nakamura de colocar a bola no canto oposto.

O Japão manteve o bom ritmo no segundo tempo e, após alguns lances perigosos, finalmente marcou aos 56 minutos. Após uma série de jogadas curtas, Ayase Ueda, do Feyenoord, serviu com precisão para Ritsu Doan, ex-jogador do PSV, cujo passe em profundidade encontrou Maeda. O atacante finalizou com habilidade: 1 a 0.

Quase do nada, a Suécia empatou pouco depois. Elanga teve espaço demais pela direita e decidiu tentar a sorte com um belo chute, que, em parte graças à reação fraca de Suzuki, entrou de forma espetacular: 1 a 1.

De repente, a Suécia passou a dominar a partida e Alexander Isak mostrou suas qualidades com um chute fulminante, que, no entanto, não foi suficiente para surpreender Suzuki. Nos acréscimos, Isak chegou bem perto da vitória, mas Suzuki evitou a derrota do Japão.