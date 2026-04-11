Após o desastre da arbitragem... O Al-Ahli saudita recebe uma advertência severa de Walid Al-Faraj

Em um clima repleto de polêmicas, o jornalista Walid Al-Faraj voltou a abordar o tema da arbitragem, antes do confronto entre o Al-Ahli saudita e o Al-Duhail catariano, na próxima segunda-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Os últimos dias foram marcados por uma onda de polêmica devido ao empate de 1 a 1 entre o Al-Ahli e o Al-Fayha na 29ª rodada da Liga Profissional Roshen, após a decisão do árbitro de não marcar dois pênaltis.

O jornalista Walid Al-Faraj publicou um tuíte em sua conta oficial na plataforma “X”, no qual afirmou que o maior desafio enfrentado pela diretoria do Al-Ahli é sua capacidade de isolar os jogadores do clima de polêmica arbitral que acompanhou o último confronto da equipe contra o Al-Fayha, antes da partida esperada contra o Al-Duhail na próxima segunda-feira na Liga dos Campeões da Ásia.

Al-Faraj acrescentou que o Al-Ahli, na qualidade de atual campeão, não apenas participa das fases eliminatórias, mas entra nelas com o peso da competição e a ambição de manter sua identidade continental, reafirmando seu apoio ao time e à torcida, que descreveu como entusiasmada e cheia de paixão, além de desejar boa sorte na importante competição asiática.

A crise eclodiu na partida entre Al-Ahli e Al-Fayha, especificamente devido à não marcação do segundo pênalti, que o árbitro se recusou a marcar no último minuto do tempo de acréscimo, quando o jogo foi interrompido por vários minutos; antes da retomada, ocorreu uma discussão entre o quarto árbitro, a comissão técnica e os jogadores do Al-Ahli.

O atacante inglês Ivan Tony e seu técnico alemão, Matthias Jaissle, afirmaram que “o quarto árbitro pediu que eles esquecessem o campeonato nacional e se concentrassem na Ásia”, o que foi negado pela Comissão de Arbitragem da Federação Saudita de Futebol, antes que um vídeo fosse divulgado confirmando a veracidade das declarações da dupla do Al-Ahli, o que levou o clube a apresentar uma reclamação para defender seus direitos.

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