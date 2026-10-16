Salem Al-Dawsari, capitão do Al-Hilal, voltou aos treinos da equipe, poucos dias antes do confronto contra o Al-Hazem pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal recebe o Al-Hazem na próxima segunda-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela décima rodada da Liga Roshn.

E 72 horas antes da partida, o Al-Hilal publicou em sua conta oficial no "Snapchat" um vídeo que mostrou a participação de Salem Al-Dawsari nos treinos coletivos da equipe.

O "Tornado" está ausente do Al-Hilal desde o início da atual temporada, por ter passado por uma cirurgia após a participação com a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

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Apesar de o capitão do Al-Hilal ter voltado aos treinos coletivos há cerca de duas semanas, e de estar próximo de participar do clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad, no último sábado, ele sofreu uma lesão apenas 24 horas antes da partida.

Al-Dawsari também desfalcou o Al-Hilal no duelo contra o Al-Sadd do Catar, na última terça-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite, antes de retornar aos treinos nesta sexta-feira.

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a segunda colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 21 pontos, a apenas um ponto do Al-Qadsiah, que disputou uma partida a mais.