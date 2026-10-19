Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, recebeu uma boa notícia horas antes do confronto com o Barcelona, marcado para esta terça-feira, pela Liga dos Campeões.

Depois de vencer o Manchester City (4 a 2) na semana passada, o Paris Saint-Germain fará mais um jogo de alta voltagem na Liga dos Campeões.

O Paris enfrenta o Barcelona na noite de amanhã, no Parque dos Príncipes, e o clube parisiense terá de se preparar para esse duelo sem Nuno Mendes, que sofreu uma lesão muscular durante a partida contra o Strasbourg.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Strasbourg, surgiram preocupações sobre as condições físicas de Maghnes Akliouche. O meia-atacante sofreu uma lesão no tornozelo após uma entrada violenta e não conseguiu completar a partida.

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Ainda assim, o site "Foot Mercato" informou que os veículos de imprensa presentes no treino do time vermelho e azul na manhã desta segunda-feira confirmaram que o ex-jogador do Monaco já esteve em campo no centro de treinamento de Campos.

Assim, as preocupações se dissiparam para Luis Enrique, treinador que dará uma atualização sobre a lista de relacionados do seu time hoje, em entrevista coletiva.







