Após o choque de Jaissle, o Al-Ahli saudita mantém sua arma defensiva

O Al-Ahli saudita anunciou oficialmente a renovação do contrato de seu zagueiro brasileiro Roger Ibañez, que seguirá no elenco da equipe até 2030, em um movimento que reflete a aposta da diretoria do clube em uma das peças mais importantes de sua defesa.

Ibañez era um grande alvo de diversos clubes da Inglaterra, mas o Al-Ahli o manteve, especialmente após o choque provocado pela saída do técnico alemão Matthias Jaissle.









A decisão pela renovação veio em reconhecimento ao grande papel desempenhado por Ibañez desde sua chegada ao Al-Ahli, depois de ter conseguido se firmar como titular e apresentar atuações consistentes que o tornaram um dos principais pilares da equipe no período recente.

O zagueiro brasileiro contribuiu de forma clara para as conquistas alcançadas pelo Al-Ahli, com destaque para o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite em duas temporadas consecutivas, além da conquista da Supercopa Saudita.

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Ibañez se destaca por sua capacidade de lidar com confrontos duros, além de sua força física e solidez defensiva, e também oferece à comissão técnica flexibilidade extra graças à sua capacidade de desempenhar mais de uma função na defesa.

A renovação do contrato do zagueiro brasileiro chega em um momento em que o Al-Ahli busca manter a base de seu elenco, após uma série de mudanças observadas no plantel da equipe durante a atual janela de transferências, ao mesmo tempo em que segue trabalhando para reforçar as posições que precisam de reforço.

Com sua permanência até 2030, o Al-Ahli garante a presença de uma das peças mais importantes de seu projeto defensivo para os próximos anos, em um movimento que confirma o desejo do clube de manter os jogadores que ajudaram a escrever um dos períodos mais importantes do clube em nível continental.