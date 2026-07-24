Após o choque da final do Mundial, estrela da Argentina anuncia aposentadoria da seleção

O experiente defesa argentino Nicolás Otamendi baixou o pano sobre a sua brilhante carreira internacional pela "Albiceleste", que se estendeu por 17 anos, na sequência da dolorosa derrota frente à Espanha (0-1 após prolongamento) na final do Mundial 2026 no passado domingo.

Otamendi, de 38 anos, anunciou a sua decisão oficial nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, através de uma mensagem extensa e emotiva publicada na sua conta do Instagram, virando assim a página de um dos mais importantes pilares da geração de ouro do futebol argentino.

Uma carreira coberta de ouro e números imortais

Otamendi começou o seu percurso na seleção principal em 2009, tendo desde então disputado 139 jogos internacionais, nos quais marcou 8 golos. Contribuiu também, com a sua solidez defensiva, para a conquista de 4 grandes títulos pelo seu país, com destaque para a proeza histórica no Mundial 2022.

Apesar de ter descido recentemente na hierarquia dos defesas da Argentina, esteve fortemente presente no Mundial 2026 com a sua participação em 7 jogos, incluindo a final, na qual entrou como substituto do lesionado Lisandro Martínez, pouco antes do final da primeira parte.

"A maior honra da minha vida"

Otamendi escreveu na sua mensagem de despedida: "Hoje, vejo-me obrigado a escrever as palavras mais difíceis de toda a minha carreira. Desde pequeno, o meu sonho era vestir a camisola da seleção argentina, e esse foi o maior privilégio que o futebol me deu".

Acrescentou, segundo o que noticiou a rede francesa RMC : "Defendi esta camisola de corpo e alma, com todo o orgulho e a consciência do que representa para milhões de argentinos. O destino quis que o meu último jogo fosse a final do Mundial. Não alcançámos o resultado que esperávamos, mas saio de cabeça erguida, ciente de que este grupo deu tudo até ao último segundo".

Prosseguiu o defesa: "Despeço-me de vós com a paz interior de quem não poupou uma gota de suor. Nunca poupei esforços, nunca deixei de acreditar, e sempre considerei que vestir esta camisola era a maior honra da minha vida".

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Um agradecimento especial aos adeptos e uma mensagem para a próxima geração

A estrela que defendeu as cores de grandes clubes como Benfica, Manchester City, Porto e Valencia não se esqueceu de agradecer aos adeptos argentinos, afirmando: "Obrigado ao nosso público pelo vosso amor incondicional, por cada bandeira, cada cântico e cada apoio nos bons momentos, e especialmente nos períodos mais difíceis. Graças a vós, sempre que o hino nacional era tocado, não nos sentíamos apenas 11 jogadores, mas milhões a defender um único sonho".

Otamendi dirigiu uma mensagem motivadora às gerações vindouras: "Àqueles que continuarão a vestir esta camisola hoje, digo-vos do fundo do meu coração: nunca deixem de acreditar. Haverá golpes duros que parecerão impossíveis de ultrapassar, mas esta camisola recompensa sempre quem a defende com humildade, sacrifício e amor. Mantenham a cabeça erguida, continuem a lutar, e não deixem que nenhuma derrota vos roube a esperança. Estou convicto de que o próximo capítulo da nossa história vos pertence".

Concluiu a sua mensagem com palavras imortais: "Hoje, despeço-me da seleção argentina, mas faço-o com grande orgulho por ter representado o meu país. Porque os títulos ficam escritos na história, mas o amor por estas cores dura toda a vida. Obrigado, Argentina, obrigado por me terem permitido realizar o meu sonho de me tornar campeão do mundo e vestir a mais bela camisola que existe. Adeus à seleção".

Importa recordar que a retirada de Otamendi se limita apenas ao plano internacional, uma vez que continuará a sua carreira de futebolista ao serviço dos clubes, após a sua recente transferência para o River Plate argentino.