Após o choque da Bola de Ouro, ex-capitão da França envia mensagem a Mbappé

Hugo Lloris, ex-capitão da seleção da França, apoiou o astro dos Bleus e do Real Madrid Kylian Mbappé, após sua derrota na disputa pela Bola de Ouro.

O prestigiado prêmio, concedido pela revista France Football, ficou com o capitão da seleção da Inglaterra, atacante do Bayern de Munique, Harry Kane, durante a cerimônia realizada em Londres, na noite de segunda-feira.

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Em declarações ao jornal francês "L'Équipe", o goleiro do Los Angeles FC expressou sua confiança na capacidade de seu ex-companheiro na seleção francesa de conquistar um dia os mais altos prêmios individuais do futebol.

Lloris disse: "As circunstâncias ainda não foram favoráveis, mas isso o deixará mais forte. Ele tem tudo o que é preciso para conquistá-la um dia".

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Mbappé ficou em segundo lugar na votação da Bola de Ouro, enquanto Lamine Yamal, astro do Barcelona, ficou em terceiro.

Mbappé conquistou o prêmio de artilheiro do Campeonato Espanhol na última temporada, com 25 gols, e de artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, com 15 gols, além de ser coroado com o prêmio de artilheiro da Copa do Mundo de 2026, com 10 gols, o que o tornou o maior artilheiro da história do Mundial, com 22 gols, mas não conquistou nenhum título coletivo com o Real Madrid.

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