Após o cancelamento das comemorações... Nova decisão de Messi sobre o retorno à Argentina

Lionel Messi, astro da Argentina, tomou uma nova decisão após a derrota dos “dançarinos do tango” na final da Copa do Mundo para a Espanha por 1 a 0.

Segundo a mídia argentina, o governo decidiu que a recepção à seleção, marcada para segunda-feira, se limitará a uma cerimônia oficial no aeroporto de Ezeiza, com a presença de forças de segurança e viaturas de bombeiros, sem a realização de qualquer comemoração popular.

As reportagens citaram uma fonte de alto escalão do Palácio Presidencial afirmando que a ideia de realizar uma comemoração popular para receber a seleção foi totalmente descartada, devido ao clima que se seguiu à perda do título.

Pablo Gravelloni, jornalista da rede “TN Sports”, escreveu em sua conta no X: “Messi chegará amanhã a Rosário e seguirá diretamente para Funes. É hora de descansar e ficar com a família”.

Ele acrescentou: “Messi não disse a ninguém que essa foi sua última partida pela seleção. É claro que essa foi sua última Copa do Mundo, mas ele não definiu nada sobre seu futuro próximo”.

Rosário é a cidade natal de Messi, enquanto a casa de sua família fica no bairro de Funes, próximo a Rosário.



