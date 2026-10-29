Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Al-Hilal, para voltar a disputar partidas, após a lesão sofrida no jogo contra o Al-Qadisiyah pela Roshn Saudi League.

Martinelli se lesionou durante a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Qadisiyah por 3 a 2, na última sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Roshn Saudi League.

Essa lesão provocou a ausência do astro brasileiro no jogo do Al-Hilal contra o Al-Shamal, do Catar, na última terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite, que terminou com derrota por 3 a 1.

O jornalista saudita Hamad Al-Swailhy afirmou que o jogo contra o Al-Shamal não será o último no qual Martinelli ficará ausente, pois os exames médicos comprovaram a necessidade de um descanso de 5 a 7 dias.

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Al-Swailhy disse, em declarações ao programa "Dawrina Gheir", que o ex-astro do Arsenal ficará de fora do jogo do Al-Hilal contra o Al-Fateh, marcado para depois de amanhã, sábado, no estádio Kingdom Arena, pela décima segunda rodada da Roshn League.

A ausência de Martinelli também se estenderá ao confronto contra o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, também no estádio Kingdom Arena, pela quarta rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

O jogador de 25 anos voltará a atuar pelo Al-Hilal a partir do confronto contra o Al-Ettifaq, no dia 7 de novembro, pela décima terceira rodada da Roshn League.

Vale lembrar que Martinelli disputou 8 partidas pelo Al-Hilal desde sua chegada ao estádio Kingdom Arena, vindo do Arsenal durante a última janela de transferências do verão, nas quais conseguiu marcar 6 gols.