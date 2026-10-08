Cole Palmer está em condições suficientes para começar a partida de seu time, o Chelsea, contra o Bournemouth, no próximo sábado, pela Premier League inglesa, na sexta rodada da competição.

O atacante de 24 anos parece ter superado seus problemas relacionados a lesões, já que fez um início forte na nova temporada, marcando quatro gols e dando duas assistências com o Chelsea.

A temporada passada foi extremamente frustrante para Palmer, pois uma combinação de desempenho fraco e condicionamento físico acabou levando à sua exclusão da convocação da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo.

E embora Palmer tenha sido convocado para a lista de Thomas Tuchel para as últimas partidas da seleção inglesa pela Liga das Nações, ele acabou tomando a decisão de se retirar da convocação devido a um problema muscular leve.

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Nos últimos dias, Tuchel deixou claro que não ficou satisfeito com a saída de Palmer, dizendo aos jornalistas: "É uma oportunidade perdida. Ele está desperdiçando muitas oportunidades".

Segundo o jornal "The Sun", Palmer superou seu revés e está "prestes a estar pronto" para a partida do Chelsea contra o Bournemouth no sábado, depois de ter realizado treinos individuais com um preparador físico especializado enquanto estava no Caribe.

Alega-se que todos os "indicadores" apontam que Palmer estará disponível em Stamford Bridge, e o relatório acrescenta que Xabi Alonso espera receber boas notícias sobre algumas outras lesões que rondam o Chelsea.

O Chelsea ocupa a décima posição na tabela de classificação da Premier League inglesa, depois de ter conquistado apenas sete pontos em seus cinco jogos de abertura contra Fulham, Brighton, Arsenal, Hull e Brentford.



