Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, surpreendeu a todos com suas declarações sobre o motivo da substituição do capitão Mohamed Salah na partida contra Angola, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O Egito perdeu dois pontos ao empatar por 0 a 0 com o visitante Angola, na noite da última sexta-feira, na primeira rodada das eliminatórias africanas.

Hossam Hassan decidiu substituir Salah uma hora após o início da partida, o que provocou polêmica sobre a possibilidade de ele ter sofrido uma lesão.

Quando questionado sobre o motivo dessa alteração na coletiva de imprensa, ele respondeu: "A substituição de Salah foi por uma visão técnica, de acordo com as necessidades e o andamento do jogo, e o jogador não está lesionado".

As declarações de Hassan sobre Salah vêm depois de ele ter criticado Mohamed El Shenawy, goleiro do Egito, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida.

Hassan disse: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava no seu clube, mas mesmo assim recuperou o nível por meio da seleção do Egito. Não foi só ele, mas também outros jogadores".

O Grupo 2 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 é composto pelas seleções de Egito, Angola, Malaui e Sudão do Sul.

A seleção egípcia entrará em campo para enfrentar o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, na próxima terça-feira.

O Egito também disputará um amistoso contra a África do Sul, antes do fim da atual data Fifa, no domingo, 4 de outubro, no Estádio do Cairo.