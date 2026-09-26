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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Traduzido por

Após o ataque a El Shenawy: declaração surpreendente de Hossam Hassan sobre Salah

H. Hassan
M. Salah
M. El Shenawy
Egito x Angola
Egito
Angola
Africa Cup of Nations Qualification
Sudão do Sul x Egito
Sudão do Sul
Egito
Angola
Sudão do Sul

O que o técnico disse sobre o capitão do Egito?

Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, surpreendeu a todos com suas declarações sobre o motivo da substituição do capitão Mohamed Salah na partida contra Angola, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

O Egito perdeu dois pontos ao empatar por 0 a 0 com o visitante Angola, na noite da última sexta-feira, na primeira rodada das eliminatórias africanas.

Hossam Hassan decidiu substituir Salah uma hora após o início da partida, o que provocou polêmica sobre a possibilidade de ele ter sofrido uma lesão.

Quando questionado sobre o motivo dessa alteração na coletiva de imprensa, ele respondeu: "A substituição de Salah foi por uma visão técnica, de acordo com as necessidades e o andamento do jogo, e o jogador não está lesionado".

As declarações de Hassan sobre Salah vêm depois de ele ter criticado Mohamed El Shenawy, goleiro do Egito, durante a coletiva de imprensa que antecedeu a partida.

Hassan disse: "Mohamed El Shenawy, em determinado período, estava acabado e não jogava no seu clube, mas mesmo assim recuperou o nível por meio da seleção do Egito. Não foi só ele, mas também outros jogadores".

O Grupo 2 das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027 é composto pelas seleções de Egito, Angola, Malaui e Sudão do Sul.

A seleção egípcia entrará em campo para enfrentar o Sudão do Sul na segunda rodada das eliminatórias, na próxima terça-feira.

O Egito também disputará um amistoso contra a África do Sul, antes do fim da atual data Fifa, no domingo, 4 de outubro, no Estádio do Cairo.

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