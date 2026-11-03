Em uma medida imposta pelas sucessivas mudanças no calendário do futebol asiático, a Liga Saudita de Futebol Profissional decidiu adiar as partidas da décima terceira rodada da competição, como preparação para reorganizar a tabela das rodadas restantes da temporada, de modo a garantir o equilíbrio entre as datas dos jogos e os períodos de descanso e recuperação destinados aos jogadores.

A liga esclareceu que a decisão faz parte de uma revisão abrangente da tabela da competição, à luz das novidades relacionadas ao calendário esportivo, e de seu desejo de disponibilizar um espaço de tempo adicional que ajude a redistribuir as partidas de forma mais adequada e a alcançar o equilíbrio necessário no ritmo das disputas durante a próxima fase.

Nesse contexto, a liga pretende realizar um workshop com os clubes para discutir a nova concepção da tabela de jogos e analisar as considerações relacionadas ao calendário da competição, além de ouvir os pontos de vista dos clubes e suas propostas, a fim de chegar à melhor fórmula possível para programar as rodadas restantes da temporada.

A liga afirmou que anunciará as novas datas das partidas da décima terceira rodada, juntamente com a distribuição atualizada das demais rodadas, conforme o mecanismo de anúncio adotado, após a conclusão da revisão e da coordenação com as partes envolvidas e a aprovação da nova tabela.

A decisão de adiamento vem na sequência do anúncio da Confederação Asiática de Futebol, na terça-feira, da reprogramação da Copa da Ásia de 2027, que será sediada pela Arábia Saudita, após ter sido decidido transferir a data de sua realização do período anteriormente definido entre 7 de janeiro e 5 de fevereiro de 2027 para o mês de dezembro do mesmo ano.

Essa mudança deve conceder aos responsáveis pelas competições locais um espaço adicional para reorganizar as datas das disputas, o que levou a Liga Saudita a revisar a tabela da temporada e adiar a décima terceira rodada, em consonância com as novas atualizações na agenda do futebol asiático.