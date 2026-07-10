Após notícias desagradáveis, o Feyenoord busca reforços para uma nova posição

O diretor técnico Devy Rigaux está analisando as possibilidades de contratar mais um lateral-esquerdo para o De Kuip, segundo informou o Feyenoord ao Transfermarkt nesta sexta-feira.

Isso tem tudo a ver com um contratempo desagradável que o Feyenoord sofreu durante a Copa do Mundo. O lateral Jordan Bos se lesionou durante a partida entre Austrália e Egito.

Bos, de 23 anos, já está de volta a Roterdã, e o Feyenoord espera poder esclarecer em breve por quanto tempo o lateral-esquerdo ficará fora de ação.

A possibilidade de o Feyenoord contratar um novo lateral-esquerdo também está relacionada ao fato de que Gijs Smal ainda não está em forma.

Smal, de 28 anos, já teve que perder vinte partidas oficiais por lesão desde sua chegada ao Feyenoord em 2024.

Bos tem contrato até meados de 2029 e, segundo o Transfermarkt, está avaliado em 12 milhões de euros. O contrato de Smal termina um ano antes, e ele está avaliado em 5,5 milhões de euros.

No último sábado, o lateral-direito Mats Deijl atuou na lateral-esquerda do Feyenoord durante o amistoso contra o FC Dordrecht (vitória por 0 a 6). O jogador da base Tijme Wessels o substituiu no segundo tempo.