O clube italiano Genoa colocou o olho em um novo jogador do Al-Ittihad, com o objetivo de contratá-lo durante a atual janela de transferências de verão, depois de ter reforçado o time com o lateral albanês Mario Mitaj.

O Genoa havia anunciado, ontem, sexta-feira, a contratação de Mitaj por empréstimo até o fim da próxima temporada, com uma cláusula que permite comprá-lo em definitivo após o término do período de empréstimo.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah", citando a rede "Sky Sports", afirmou que o Genoa colocou o nigeriano George Ilenikhena, atacante do Al-Ittihad, na sua lista de interesses para contratá-lo na atual janela de transferências de verão.

A equipe comandada pelo técnico italiano Daniele De Rossi busca reforçar seu elenco com um novo atacante na próxima temporada, e o astro nigeriano pode ser o escolhido para resolver essa questão.

Ilenikhena juntou-se ao Al-Ittihad durante a última janela de transferências de inverno, vindo do Monaco, da França, mas disputou apenas 6 partidas oficiais, nas quais não conseguiu marcar nem dar assistência para nenhum gol.

O jogador de 19 anos começou sua carreira no clube francês Amiens, onde foi promovido ao time principal em 2023, antes de se transferir para o belga Royal Antwerp, e deste para o Monaco em 2024, antes de pôr os pés no reduto dos "Tigres".

Vale lembrar que o Al-Ittihad conta na posição de centroavante apenas com o marroquino Youssef En-Nesyri e o saudita Saleh Al-Shehri, o que torna a ideia de dispensar Ilenikhena extremamente difícil para o técnico alemão Jens Wessing.