O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr saudita, enviou uma mensagem concisa após a vitória sobre o Al-Diriyah por três gols a zero, pela oitava rodada da Liga Roshn Saudita, depois de contribuir com mais um gol que o deixou um passo mais perto de um feito histórico: alcançar a marca de 1000 gols ao longo de sua carreira no futebol.

Ronaldo publicou em suas contas nas redes sociais uma mensagem na qual disse: "Missão cumprida. Rumo ao próximo jogo", em referência ao encerramento do capítulo do confronto e ao foco no próximo compromisso com sua equipe.

O astro português elevou seu número de gols para 980, ficando a apenas 20 gols de atingir a barreira dos mil, marca que ele busca alcançar antes de encerrar sua carreira profissional.

No que diz respeito à competição do Campeonato Saudita nesta temporada, Ronaldo chegou ao seu quarto gol, após já ter marcado contra o Al-Riyadh, o Al-Taawoun e o Abha, mantendo sua presença ofensiva com o Al-Nassr em sua jornada rumo à disputa dos títulos.

O capitão do Al-Nassr segue perseguindo o número histórico, enquanto seus torcedores aguardam suas próximas marcas de gols, na esperança de ver seu feito excepcional com a camisa da equipe saudita.