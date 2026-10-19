A situação atual do atacante Nick Woltemade na Juventus de Turim lembra muito a Lothar Matthäus, jogador com mais partidas pela seleção alemã, a de outro atacante do país. "A situação dele é parecida com a de Niclas Füllkrug. Ele foi para a Inglaterra e não deu certo. Depois, para a Itália, também não. E então? Volta para a Alemanha?", perguntou Matthäus durante um evento de sua parceira Interwetten.

De fato, Niclas Füllkrug voltou a brilhar recentemente no Werder Bremen, após passagens sem sucesso por West Ham United e AC Milan. Com seis gols, o jogador de 33 anos lidera atualmente a artilharia da Bundesliga. Matthäus está entre os especialistas que aconselham o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, a voltar a convocar Füllkrug, ao menos no caminho até a Eurocopa de 2028. Em sua lista de atacantes alemães, ele coloca Füllkrug atualmente até em segundo lugar, atrás de Kai Havertz, do Arsenal, e à frente do ítalo-alemão Nicolo Tresoldi, do Club Brugge.

E Woltemade? Após um 2026 até agora completamente decepcionante, ele aparece atrás dos dois. Primeiro, perdeu espaço no Newcastle United. Depois, teve uma Copa do Mundo decepcionante e, agora, também está muito longe de conquistar uma vaga entre os titulares da Juventus, clube ao qual está emprestado, sob o comando do técnico Luciano Spalletti. Na Serie A, entrou em campo cinco vezes saindo do banco e não marcou nenhum gol. Na recente derrota por 3 a 0 para a Lazio de Roma, Woltemade teve uma atuação ruim, assim como o restante da equipe, e voltou a desperdiçar uma grande chance.

"Então Woltemade terá de reduzir sua pedida salarial"

Uma volta à Bundesliga parece ser a saída lógica, mas Matthäus também vê obstáculos financeiros para o atacante. "Não sei se alguém pagaria 60 milhões de euros por ele agora", disse. No verão de 2025, o Newcastle United chegou a pagar 75 milhões de euros por Woltemade. Só diante desse valor o VfB Stuttgart, seu antigo clube, cedeu. Antes disso, o VfB havia recusado várias propostas do Bayern de Munique.

Próximas partidas JUV Liga Europa 12:45 REN Assistir

O Bayern atualmente não parece precisar de reforços para o ataque, mas a situação de outros clubes da Bundesliga pode ser diferente já no inverno. Ainda assim, até um novo empréstimo enfrentaria obstáculos consideráveis, diante do alto salário de Woltemade na Premier League.

"A questão é se algum clube alemão ainda pode arcar com os custos para contratá-lo. Se um clube da Bundesliga tiver muita necessidade, talvez entre em contato. Mas uma coisa é certa: nesse caso, Woltemade terá de reduzir sua pedida salarial", disse Matthäus, antes de acrescentar: "Para Füllkrug, valeu a pena abrir mão de dinheiro. Ele voltou a sorrir em Bremen. Isso mostra que o dinheiro não pode ser o mais importante. Agora ele está feliz de novo. Nunca sentiu tanto amor e carinho quanto em Bremen."