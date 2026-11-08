O astro do Brighton, Pascal Groß, entrou para a história pela porta da frente, depois de manter o seu grande momento com mais um gol na Premier League, na partida contra o Brentford pela décima rodada da competição, na noite de domingo.
Groß colocou a sua equipe em vantagem por 2 a 1 antes do fim do primeiro tempo, ao marcar o segundo gol do time em uma cobrança de pênalti aos 42 minutos, depois que Diego Gómez abriu o placar para os donos da casa aos 15 minutos e Igor Thiago empatou para o Brentford aos 23 minutos.
Groß igualou o feito do seu compatriota alemão Mesut Özil, tornando-se os dois jogadores com maior participação em gols entre os alemães na história da Premier League, com 87 participações cada um.
A rede de estatísticas Opta registrou esse feito, explicando que Groß marcou 35 gols e deu 52 assistências, igualando-se a Özil, ex-astro do Arsenal, que marcou 33 gols e deu 54 passes decisivos.
Groß disputou todas as partidas do Brighton desde o início da temporada, marcando 4 gols e dando 6 assistências.
De acordo com dados do Transfermarkt, o último gol marcado por Özil com a camisa do Arsenal na Premier League foi em 16 de fevereiro de 2020, na vitória por 4 a 0 sobre o Newcastle, e ele encerrou as suas contribuições em gols pelo Arsenal dias depois com uma assistência na vitória por 1 a 0 sobre o West Ham no dia 7 de março.