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Brighton & Hove Albion v Brentford - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Após mais de 6 anos, marca alemã resgata Özil da memória da Premier League

Brighton x Brentford
Brighton
Brentford
Premier League
Mesut Özil
P. Gross
England
Alemanha

O trono do ex-craque do Arsenal está sob ameaça

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O astro do Brighton, Pascal Groß, entrou para a história pela porta da frente, depois de manter o seu grande momento com mais um gol na Premier League, na partida contra o Brentford pela décima rodada da competição, na noite de domingo.

Groß colocou a sua equipe em vantagem por 2 a 1 antes do fim do primeiro tempo, ao marcar o segundo gol do time em uma cobrança de pênalti aos 42 minutos, depois que Diego Gómez abriu o placar para os donos da casa aos 15 minutos e Igor Thiago empatou para o Brentford aos 23 minutos.

Groß igualou o feito do seu compatriota alemão Mesut Özil, tornando-se os dois jogadores com maior participação em gols entre os alemães na história da Premier League, com 87 participações cada um.

A rede de estatísticas Opta registrou esse feito, explicando que Groß marcou 35 gols e deu 52 assistências, igualando-se a Özil, ex-astro do Arsenal, que marcou 33 gols e deu 54 passes decisivos.

Próximas partidas
HUL

HUL

Premier League

22 de nov. de 2026

BHA

BHA

BRE

BRE

Premier League

23 de nov. de 2026

EVE

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Groß disputou todas as partidas do Brighton desde o início da temporada, marcando 4 gols e dando 6 assistências.

De acordo com dados do Transfermarkt, o último gol marcado por Özil com a camisa do Arsenal na Premier League foi em 16 de fevereiro de 2020, na vitória por 4 a 0 sobre o Newcastle, e ele encerrou as suas contribuições em gols pelo Arsenal dias depois com uma assistência na vitória por 1 a 0 sobre o West Ham no dia 7 de março.

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