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O Al-Hilal recuperou mais um astro, depois do lateral-direito Mohammed Mahzari, mas perdeu outro jogador, antes do aguardado confronto contra o Al-Ettifaq pela Saudi Pro League.

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O Al-Hilal visita o Al-Ettifaq no próximo sábado, no estádio do adversário, em Dammam, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

A 48 horas da partida, o Al-Hilal publicou, em sua conta oficial no "X", boletins com atualizações médicas de alguns jogadores lesionados do elenco, antes do próximo confronto contra o Al-Ettifaq.

Em comunicado, o clube saudita informou que o ponta-direita Sultan Mandash participou da primeira parte do treino coletivo realizado pela equipe nesta quinta-feira, em Riad, capital saudita, antes da viagem a Dammam para enfrentar o Al-Ettifaq.

Depois disso, Mandash voltou a cumprir seu programa de reabilitação, com o objetivo de se recuperar totalmente da lesão sofrida anteriormente.

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Mandash se lesionou durante a última data Fifa, mais precisamente quando estava com a seleção saudita em seu último período de treinamentos em Doha, capital do Catar, para os amistosos contra Coreia do Sul e Uzbequistão.

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A lesão tirou o ponta saudita do empate por 2 a 2 entre o Al-Hilal e o Neftchi, do Uzbequistão, na última segunda-feira, no estádio do adversário, em Fergana, pela quinta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O retorno de Mandash representará um reforço importante para o Al-Hilal, sobretudo porque ele é considerado um dos destaques da equipe nesta temporada, apesar de ter saído do banco na maioria dos jogos.

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Aos 32 anos, ele disputou 16 partidas pelo Al-Hilal desde o início da temporada, com 3 gols e 4 assistências.

Com isso, o lado direito do Al-Hilal fica completo, já que o clube anunciou em seus boletins, nesta quinta-feira, que o lateral-direito Mohammed Mahzari participou integralmente do treino coletivo antes do jogo contra o Al-Ettifaq, depois de ter participado apenas da primeira parte na quarta-feira .

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Mahzari se machucou enquanto estava com a seleção saudita, durante a última data Fifa, neste mês de novembro, após atuar por poucos minutos no amistoso contra a Coreia do Sul, que terminou com vitória da Arábia Saudita por 3 a 2.

A lesão tirou o lateral-direito da derrota da seleção saudita por 2 a 1 para o Uzbequistão, em amistoso disputado em Doha, capital do Catar, e ele voltou a Riad para fazer tratamento.

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Aos 24 anos, ele é considerado um dos principais destaques do Al-Hilal na temporada e é peça fundamental para o italiano Simone Inzaghi, técnico da equipe. Pelo clube, disputou 15 partidas em todas as competições, com duas assistências e nenhum gol marcado.

Por outro lado, o Al-Hilal revelou, nesta quinta-feira, que seu outro ponta, Nawaf Al-Habashi, sofreu uma lesão no ombro que vai afastá-lo dos gramados por um período de duas a três semanas.

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Assim, o jogador de 28 anos desfalcará o time da capital em pelo menos 4 partidas: contra Al-Ettifaq, Al-Diriyah e Al-Kholood, pela Saudi Pro League, e contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite.

A ausência de Nawaf Al-Habashi não deve pesar, sobretudo porque o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, não conta com ele como titular. O jogador disputou apenas 7 partidas desde o início da temporada, todas saindo do banco, somando 53 minutos em campo, sem marcar nem dar assistências.

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O Al-Hilal chega ao jogo contra o Al-Ettifaq na liderança da Saudi Pro League, com 30 pontos, conquistados em 10 vitórias e uma única derrota, dois pontos à frente de Al-Qadsiah e Al-Nassr.