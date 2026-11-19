Segundo o jornal AS, que cita o "L'Équipe", o lateral francês deve ser a principal novidade na lista do técnico José Mourinho para o confronto com o Celta de Vigo, no próximo sábado, pela 13ª rodada de LaLiga.
Mendy sofreu uma lesão no tendão do reto femoral da perna direita, o que o obrigou a passar por cirurgia no dia 11 de maio.
Foi mais um revés, que limitou Mendy a apenas 9 jogos em toda a temporada passada, depois de o jogador enfrentar uma série de lesões musculares e no tornozelo que o mantiveram no departamento médico durante praticamente toda a temporada.
Com esse retorno à lista do time, o lateral francês pode pôr fim ao longo calvário causado pelas lesões, que também o afastaram da seleção francesa, pela qual não é convocado desde a Eurocopa de 2024.
O retorno de Mendy começou a tomar forma no início de outubro, quando ele passou a aparecer em treinos individuais no centro de treinamento de Valdebebas, antes de se juntar às atividades com o grupo seis dias depois.
Desde então, Ferland Mendy passou mais de um mês se preparando e pode colher os frutos desse trabalho neste fim de semana.
O Real Madrid ocupa a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 30 pontos, 3 a menos que o arquirrival Barcelona, líder da competição.