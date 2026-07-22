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윌리엄 살리바 (William Saliba)Getty Images

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Após lesão no Mundial... Arsenal toma decisão definitiva sobre Saliba

França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
W. Saliba
Premier League
França
Espanha
EUA
England

A incerteza pairava sobre o futuro do jogador francês.

O Arsenal tomou uma decisão relativa ao seu defesa francês William Saliba, que sofreu uma lesão nas meias-finais do Mundial de 2026, diante da Espanha.

Saliba abandonou o relvado após apenas cerca de 30 minutos do início da partida, que a seleção francesa perdeu por 2-0, depois de não conseguir concluir o encontro devido a uma lesão nas costas, aumentando os receios quanto ao seu estado físico antes do arranque da nova temporada.

Relatórios revelaram que o Arsenal teme que o seu defesa internacional fique afastado dos relvados por um período que varia entre 4 e 5 meses.

Por seu lado, o jornal francês "L'Équipe" revelou, esta quarta-feira, que o clube inglês chegou a um acordo com o seu defesa francês sobre o método de tratamento.

O Arsenal decidiu, em acordo com o defesa da França, optar pelo tratamento conservador em vez da cirurgia.

O central de 25 anos vai submeter-se a um período de tratamento e repouso prolongado para aliviar as dores crónicas nas costas de que sofre.

Embora a duração da sua ausência continue por confirmar e dependa do progresso da sua recuperação, prevê-se que se prolongue por vários meses. Trata-se de um duro golpe tanto para o Arsenal como para a seleção francesa.

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