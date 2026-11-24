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Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, descartou recorrer à janela de transferências de inverno para contratar novos jogadores, apesar das recentes lesões de dois dos principais nomes do ataque da equipe, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, que ficarão afastados por vários meses devido a lesões no joelho.

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De acordo com o jornal espanhol Marca, Luis Enrique garantiu que a diretoria do Paris Saint-Germain não pretende se movimentar na janela de transferências de inverno, ressaltando que o clube não tem intenção de contratar um jogador por apenas seis meses e que confia nas peças disponíveis no elenco.

Em entrevista coletiva antes do confronto contra a Roma, em Paris, o treinador espanhol afirmou: “Não somos obrigados a ir ao mercado e não vamos contratar um jogador por seis meses, esse não é o nosso estilo. Temos um time”.

E acrescentou: “É verdade que precisamos estar mais atentos, mas, com esses jogadores, a comissão técnica e a torcida, não temos medo de nada. Confiamos na nossa capacidade de fazer o nosso trabalho e superar as dificuldades”.

O Paris Saint-Germain lidera a classificação da primeira fase da Champions League, com quatro vitórias em quatro jogos, empatado em pontos com o Real Madrid.

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Por outro lado, a Roma ocupa a 20ª posição na tabela e está perto da zona de eliminação da competição.

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Elogios a Gasperini

Luis Enrique elogiou o colega da Roma, o experiente treinador Gian Piero Gasperini, de 68 anos, e também os atacantes do time italiano, entre eles o holandês Donyell Malen, que marcou recentemente quatro gols contra o Parma pelo Campeonato Italiano, na vitória da Roma por 5 a 1.

Malen chegou a 16 gols em todas as competições nesta temporada.

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“Conhecemos todos os jogadores da Roma, principalmente os atacantes. Malen jogava antes pelas pontas e, quando passou a atuar como centroavante, mostrou sua capacidade de fazer gols. Os números dele são impressionantes”, disse Luis Enrique.

Luis Enrique já treinou a Roma há 15 anos, em uma passagem curta que o marcou muito, apesar de os resultados não terem sido bons.

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O treinador espanhol relembrou o período no clube italiano: “Foi uma experiência muito especial para mim. Guardo boas lembranças do ano que passei em Roma”.

E concluiu: “É uma sensação maravilhosa toda vez que tenho a oportunidade de visitar Roma, é incrível. As coisas podem correr melhor ou pior, mas a vida é assim e é preciso aceitar. Guardo lembranças muito positivas”.