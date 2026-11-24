Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, descartou recorrer à janela de transferências de inverno para contratar novos jogadores, apesar das recentes lesões de dois dos principais nomes do ataque da equipe, Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia, que ficarão afastados por vários meses devido a lesões no joelho.
De acordo com o jornal espanhol Marca, Luis Enrique garantiu que a diretoria do Paris Saint-Germain não pretende se movimentar na janela de transferências de inverno, ressaltando que o clube não tem intenção de contratar um jogador por apenas seis meses e que confia nas peças disponíveis no elenco.
Em entrevista coletiva antes do confronto contra a Roma, em Paris, o treinador espanhol afirmou: “Não somos obrigados a ir ao mercado e não vamos contratar um jogador por seis meses, esse não é o nosso estilo. Temos um time”.
E acrescentou: “É verdade que precisamos estar mais atentos, mas, com esses jogadores, a comissão técnica e a torcida, não temos medo de nada. Confiamos na nossa capacidade de fazer o nosso trabalho e superar as dificuldades”.
O Paris Saint-Germain lidera a classificação da primeira fase da Champions League, com quatro vitórias em quatro jogos, empatado em pontos com o Real Madrid.
Por outro lado, a Roma ocupa a 20ª posição na tabela e está perto da zona de eliminação da competição.
Elogios a Gasperini
Luis Enrique elogiou o colega da Roma, o experiente treinador Gian Piero Gasperini, de 68 anos, e também os atacantes do time italiano, entre eles o holandês Donyell Malen, que marcou recentemente quatro gols contra o Parma pelo Campeonato Italiano, na vitória da Roma por 5 a 1.
Malen chegou a 16 gols em todas as competições nesta temporada.
“Conhecemos todos os jogadores da Roma, principalmente os atacantes. Malen jogava antes pelas pontas e, quando passou a atuar como centroavante, mostrou sua capacidade de fazer gols. Os números dele são impressionantes”, disse Luis Enrique.
Luis Enrique já treinou a Roma há 15 anos, em uma passagem curta que o marcou muito, apesar de os resultados não terem sido bons.
O treinador espanhol relembrou o período no clube italiano: “Foi uma experiência muito especial para mim. Guardo boas lembranças do ano que passei em Roma”.
E concluiu: “É uma sensação maravilhosa toda vez que tenho a oportunidade de visitar Roma, é incrível. As coisas podem correr melhor ou pior, mas a vida é assim e é preciso aceitar. Guardo lembranças muito positivas”.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo