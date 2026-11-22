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Lionel Messi recebeu o apoio do companheiro brasileiro Casemiro após a polêmica envolvendo um lance controverso na derrota do Inter Miami por 3 a 0 para o Columbus Crew, na estreia das duas equipes nos playoffs da MLS de 2026.

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O capitão do Inter Miami entrou na mira das críticas por sua atitude durante a partida, após arremessar a bola em direção ao atacante chileno Gonzalo Tapia, que foi atingido em cheio no rosto. O lance levantou questionamentos sobre a reação do astro argentino num momento em que sua equipe estava atrás no placar.

Na entrevista coletiva realizada no Nu Stadium, Casemiro foi questionado sobre o episódio, mas se recusou a responsabilizar Messi por ter perdido a cabeça e defendeu a atitude do companheiro, garantindo que o ocorrido não reflete um descontrole do capitão por causa do resultado da partida.

"Ele não perdeu a cabeça", disse o meio-campista brasileiro ao responder à polêmica em torno do lance, em referência a Messi, rejeitando qualquer relação entre a jogada e a frustração por estar atrás no placar ou por jogar com um a menos.

Por outro lado, Casemiro não ignorou o tamanho da pressão que o Inter Miami enfrenta após a derrota, sobretudo porque a equipe corre o risco de ser eliminada caso sofra outro revés na próxima partida, dentro do formato dos playoffs.

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O jogador brasileiro explicou que a pressão é algo natural para uma equipe que entra em todos os jogos com o objetivo de vencer: "Pressão? Claro que há pressão. O Inter Miami sempre joga para vencer, e sabemos que, se perdermos o próximo jogo, estaremos fora da competição. Essa é a pressão".

Casemiro reforçou que a prioridade neste momento é manter a calma, em vez de se preocupar com a polêmica que se seguiu à derrota, e destacou que a equipe precisa rever seu desempenho e apresentar um nível melhor no próximo confronto, de acordo com a ESPN.

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"O mais importante agora é manter a calma. Sabemos que precisamos jogar melhor, porque somos capazes disso. Terminamos em segundo lugar na classificação, então vamos aproveitar o próximo jogo para mostrar a todos a nossa força", acrescentou.

A derrota pesada coloca o Inter Miami diante de um teste difícil nos playoffs, depois de a equipe não conseguir o resultado que esperava. Agora, o time precisa corrigir a rota rapidamente se quiser seguir vivo na competição, segundo as declarações de Casemiro.

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