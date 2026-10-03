A seleção da Arábia Saudita conseguiu se classificar para a final da Copa do Golfo Arábico em sua 27ª edição, a "Golfo 27", após um jogo sem gols contra o Catar.
A seleção saudita venceu o Catar nos pênaltis, depois do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que colocou as duas equipes frente a frente neste sábado, no estádio Al Inmaa, em Jidá, na semifinal do torneio do Golfo.
O empate sem gols predominou no tempo normal da partida, com domínio completo da seleção saudita, que chegou perto de marcar, mas não conseguiu, levando o jogo para a prorrogação.
A situação não mudou muito na prorrogação, com a seleção saudita mantendo seu ataque e reclamando dois pênaltis, sem que o árbitro concordasse, encerrando o tempo adicional também com empate sem gols.
Nos pênaltis, a seleção saudita conseguiu a vitória por 3 a 2, após converterem Abdullah Al Hamdan, Mohamed Kanno e Mukhtar Ali, enquanto Hassan Tambakti e Firas Al Buraikan perderam.
Pelo lado do Catar, marcaram Edmilson e Al Jarhi, enquanto Al Moez Ali, Jassem Gaber e Khoukhi Boualem perderam.
Vale lembrar que a seleção saudita enfrentará o vencedor do confronto entre Omã e Emirados Árabes Unidos na final da Golfo 27, na próxima terça-feira, no estádio Al Inmaa, em Jidá.