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FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP
Ahmed Mansy
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Após jogo sem gols, pênaltis classificam a Seleção da Arábia Saudita para a final da Copa do Golfo 27

Match report
Arábia Saudita x Catar
Arábia Saudita
Catar
Gulf Cup
Arábia Saudita
Catar

A Arábia Saudita avança com dificuldade

A seleção da Arábia Saudita conseguiu se classificar para a final da Copa do Golfo Arábico em sua 27ª edição, a "Golfo 27", após um jogo sem gols contra o Catar.

A seleção saudita venceu o Catar nos pênaltis, depois do empate sem gols no tempo normal e na prorrogação da partida que colocou as duas equipes frente a frente neste sábado, no estádio Al Inmaa, em Jidá, na semifinal do torneio do Golfo.

O empate sem gols predominou no tempo normal da partida, com domínio completo da seleção saudita, que chegou perto de marcar, mas não conseguiu, levando o jogo para a prorrogação.

A situação não mudou muito na prorrogação, com a seleção saudita mantendo seu ataque e reclamando dois pênaltis, sem que o árbitro concordasse, encerrando o tempo adicional também com empate sem gols.

Nos pênaltis, a seleção saudita conseguiu a vitória por 3 a 2, após converterem Abdullah Al Hamdan, Mohamed Kanno e Mukhtar Ali, enquanto Hassan Tambakti e Firas Al Buraikan perderam.

Pelo lado do Catar, marcaram Edmilson e Al Jarhi, enquanto Al Moez Ali, Jassem Gaber e Khoukhi Boualem perderam.

Vale lembrar que a seleção saudita enfrentará o vencedor do confronto entre Omã e Emirados Árabes Unidos na final da Golfo 27, na próxima terça-feira, no estádio Al Inmaa, em Jidá.

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