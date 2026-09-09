Após indiretas sobre a Bola de Ouro, Yamal quebra recorde de Mbappé na Liga dos Campeões

Lamine Yamal, estrela do Barcelona, quebrou um recorde de Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, na Liga dos Campeões da Europa, horas depois de suas indiretas contra o francês sobre a disputa da Bola de Ouro.

Yamal deu uma assistência para seu companheiro Raphinha na partida contra o Feyenoord, na noite desta quarta-feira, pela rodada de abertura da fase de liga da Liga dos Campeões.

Antes de completar o terceiro minuto de jogo, o jovem craque espanhol deu um passe para Raphinha, que avançou, driblou os jogadores do Feyenoord e marcou o primeiro gol.

A 12 minutos do fim, o próprio Yamal marcou o quarto gol do Barça em uma cobrança de falta direta, antes de dar uma assistência para o quinto gol, marcado por seu companheiro Gabriel Jesus.

Segundo a rede "Opta", Yamal contribuiu para o seu gol de número 23 na Liga dos Campeões da Europa, tendo marcado 12 gols e dado 11 assistências.

A Opta acrescentou que Yamal se tornou o adolescente com maior participação em gols na história da Liga dos Campeões da Europa, superando Mbappé, que participou de 20 gols durante a adolescência.

Isso acontece horas depois das declarações incendiárias de Yamal em relação a Mbappé sobre a disputa da Bola de Ouro.

Na coletiva de imprensa realizada ontem, segunda-feira, Yamal foi questionado sobre seu merecimento em conquistar o prêmio da Bola de Ouro, e respondeu: "Não acho que preciso dizer que mereço o prêmio, pois não penso nisso".

E acrescentou: "Estou orgulhoso do meu time e da minha seleção, somos campeões do mundo e não posso pedir mais do que isso. Esse é o trabalho de vocês (jornalistas), e eu não vou começar a implorar por nada".

As declarações foram interpretadas como uma resposta ao que Mbappé havia dito 24 horas antes, quando afirmou: "Tenho a sensação de que sou capaz de conquistá-la este ano, e por isso não me afastei desse objetivo. Se eu tivesse a chance de votar, votaria em mim mesmo".