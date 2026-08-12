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Luis Felipe Gonçalves

Após indefinição nas negociações com Palmeiras e Fluminense, "novela Nino" pode ter desfecho inesperado

Mercado da bola
Nino
Zenit St. Petersburg
Fluminense
Palmeiras

Zagueiro tem contrato com Zenit até 2028 e recebeu proposta para estender vínculo por mais duas temporadas

A novela envolvendo Nino pode terminar de uma maneira diferente do que Palmeiras e Fluminense esperavam. O zagueiro do Zenit recebeu uma proposta para renovar o contrato com o clube russo e pode permanecer em São Petersburgo por mais tempo, apesar do interesse de equipes brasileiras nas últimas janelas.

Segundo a ESPN, o Zenit ofereceu ao defensor uma extensão de vínculo por mais duas temporadas. O contrato atual é válido até junho de 2028, enquanto a nova proposta prevê permanência até junho de 2030. Nino ainda não respondeu oficialmente, e as conversas entre as partes seguem em andamento.

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A intenção do clube russo é evitar que o brasileiro entre na reta final do vínculo atual com liberdade para negociar uma transferência e, ao mesmo tempo, assegurar a continuidade de um dos principais jogadores do sistema defensivo.

Nino chegou ao Zenit após deixar o Fluminense e rapidamente ganhou espaço na equipe. Desde então, tornou-se titular absoluto e também passou a ser uma presença recorrente no radar do mercado brasileiro. Palmeiras e Fluminense demonstraram interesse pelo jogador em diferentes momentos, mas nenhum dos dois clubes conseguiu avançar a ponto de tirá-lo da Rússia.

O Alviverde chegou a tratar Nino como uma das principais alternativas para reforçar a defesa. O clube paulista avaliou a possibilidade de contratar o zagueiro em meio à busca por novos nomes para o setor, mas a negociação não evoluiu para um acordo.

No Tricolor, o interesse tinha também um componente afetivo. Nino construiu uma história importante no clube entre 2019 e 2023 e se tornou um dos principais símbolos da geração que conquistou a Libertadores. Pelo clube do RIo de Janeiro, o defensor disputou 246 partidas, marcou 14 gols e conquistou dois Campeonatos Cariocas e a Libertadores de 2023, antes de seguir para o futebol russo.

No Zenit, Nino manteve o protagonismo. Desde sua chegada, soma 83 jogos, três gols e duas assistências, além de quatro títulos conquistados pelo clube de São Petersburgo.

A atual temporada ainda está no início, e o zagueiro participou de quatro partidas oficiais até o momento. Aos 28 anos, Nino agora avalia a possibilidade de ampliar sua passagem pelo futebol russo justamente quando seu nome voltou a ser especulado no Brasil.

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