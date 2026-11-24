Compartilhar Siga GOAL no Google

O Al Ahly entrou em uma nova fase da busca por um treinador para comandar o time principal de futebol, depois da decisão de demitir o técnico marroquino Hussein Ammouta e sua comissão técnica após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, pela nona rodada do Campeonato Egípcio. O clube intensificou as movimentações para definir o nome do novo comandante nas próximas horas.

Publicidade

Enquanto as atenções se voltam para quem será o sucessor de Ammouta, o jornalista Ahmed Shobeir revelou os principais nomes em análise pela diretoria do Al Ahly, tanto entre treinadores egípcios quanto estrangeiros. Segundo ele, o ex-técnico do Pyramids lidera a lista de opções estrangeiras, enquanto várias alternativas locais seguem fortes na disputa.

Ahmed Shobeir afirmou que a diretoria do Al Ahly pode definir o novo treinador ainda nesta terça-feira. Ele explicou que a decisão de demitir Hussein Ammouta não foi consequência direta da derrota para o Pyramids, pois já estava preparada antecipadamente caso o time tropeçasse no confronto.

Em entrevista a uma rádio, Shobeir declarou: "A decisão de demitir Hussein Ammouta já estava pronta antes da partida, em caso de derrota para o Pyramids. E, com grande probabilidade, teremos hoje o anúncio de um novo treinador do Al Ahly. Hoje, hoje mesmo, e não amanhã".

Ele acrescentou que o Al Ahly tenta salvar o que ainda é possível nesta temporada, mas ressaltou a necessidade de não haver pressa na escolha do próximo treinador. Para ele, construir um time forte sobre bases sólidas pode ser mais importante do que tentar salvar uma única temporada.

Publicidade Publicidade

O Al Ahly anunciou oficialmente, nas primeiras horas da manhã de terça-feira, o agradecimento a Ammouta e à sua comissão técnica, após analisar a proposta apresentada por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e Sayed Abdel Hafiz, membro do conselho diretor, responsáveis por supervisionar o departamento de futebol. Em comunicado, o clube explicou que a dupla vai apresentar as alternativas candidatas ao comando técnico nas próximas horas, para que a decisão final seja tomada.

Tópicos relacionados

Próximas partidas ASK CAF Confederations Cup 11:00 AHL

Jurčić lidera a lista de candidatos para substituir Ammouta

Shobeir revelou que o croata Krunoslav Jurčić, ex-técnico do Pyramids, lidera a lista de treinadores estrangeiros cotados para assumir o Al Ahly, depois que alguns membros do conselho diretor sugeriram seu nome nas últimas discussões sobre o novo comandante.

Segundo o jornalista, Jurčić se tornou uma opção forte nos planos da diretoria, com grande probabilidade de assumir o comando técnico na próxima etapa, já que o Al Ahly deseja resolver a questão rapidamente.

Publicidade

O nome do ex-técnico do Pyramids surge em um momento extremamente delicado, já que foi justamente o seu antigo time que deu o golpe final que acelerou a saída de Ammouta, ao vencer o Al Ahly por 2 a 0, em um confronto que expôs o tamanho dos problemas enfrentados pelo time vermelho.

El Badry, Komsan e Shawky: trio egípcio em pauta

Entre as opções locais, Shobeir explicou que Hossam El Badry foi a primeira escolha entre os treinadores egípcios considerados pelo Al Ahly no último período, revelando que houve contato com ele anteriormente, ainda que essa informação possa vir a ser negada.

Publicidade

No entanto, o retorno de El Badry ao comando técnico do Al Ahly esbarra em um obstáculo principal: seu vínculo com o Al Ahli Trípoli, da Líbia, o que pode complicar as negociações neste momento.

O nome de Sami Komsan, técnico do Arab Contractors, também aparece com força entre os cotados, ao lado de Mohamed Shawky, técnico do ZED.

Publicidade

Shobeir destacou que a saída de Komsan do Arab Contractors pode representar uma perda para o clube, considerando o bom trabalho que ele vem fazendo com o time. Ele observou ainda que as chances de negociar com Komsan e Shawky dependerão da posição de seus clubes e da possibilidade de obter a liberação deles.

Assim, as principais opções egípcias se dividem entre El Badry, Komsan e Shawky, enquanto Jurčić segue como o nome estrangeiro mais forte na corrida para substituir Ammouta.

Publicidade

A demissão de Ammouta veio após a derrota para o Pyramids, que manteve o Al Ahly com 20 pontos e o fez cair para a terceira colocação na tabela do Campeonato Egípcio.

Por outro lado, o Pyramids reforçou sua posição na liderança ao chegar a 27 pontos, enquanto o Zamalek subiu para o segundo lugar, com 22 pontos, após vencer o El Gouna por 2 a 1, pela mesma rodada.

Publicidade

Com isso, o Al Ahly se prepara para entregar o cargo a um novo treinador, que será o décimo da gestão de Mahmoud El Khatib como presidente do clube, iniciada em novembro de 2017. Antes dele, comandaram o time Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup e, por fim, Hussein Ammouta, sem contar os treinadores interinos.

As próximas horas serão decisivas para definir quem terá a responsabilidade de recolocar o Al Ahly no caminho certo, em meio à grande expectativa da torcida pela decisão da diretoria, especialmente após as sucessivas mudanças no comando técnico e a queda de rendimento do time nesta temporada.