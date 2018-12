Após goleada, Klopp diz que Salah e Firmino protagonizaram o “gesto da temporada”

O treinador alemão não escondeu a felicidade após os 5 a 1 do seu Liverpool sobre o Arsenal

Jurgen Klopp mantém os pés no chão com as chances de o Liverpool voltar a ser campeão inglês após 28 anos (o último título foi em 1990). Após a goleada por 5 a 1 sobre o Arsenal, neste sábado (29), o treinador alemão elogiou a postura de sua equipe, que abriu nove pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, Tottenham – a diferença pode cair para sete caso o Man.City vença e ultrapasse os londrinos.

“Nós podemos melhorar em muitas coisas, mas eu realmente gostei deste jogo porque estava claro que, antes da partida, seria uma grande luta, porque o Arsenal é uma equipe realmente muito boa”, afirmou após o jogo. “Ganhar de 5 a 1 é um resultado excepcional contra o Arsenal”.

Além de ter dado de ombros para a diferença de nove pontos na liderança, deixando claro que ainda é muito cedo para comemorar qualquer coisa, Klopp afirmou que o gesto de Mohamed Salah, de entregar a bola para Roberto Firmino converter o pênalti derradeiro, foi uma das melhores atitudes vistas em sua vida esportiva.

Firmino fez o seu primeiro hat-trick pelo Liverpool (Salah e Mané fizeram os outros tentos), mas o treinador alemão confessou que, em um primeiro momento, ficou apreensivo com a atitude do egípcio.

“Eu amei o gesto. Ele dá a bola para Bobby (Firmino), para que ele possa fazer o hat-trick. Foi uma coisa muito legal. No momento eu não fiquei muito feliz, porque nos treinamentos o Bobby não treina pênaltis com tanta regularidade, para ser honesto. Óbvio que hoje era o dia dele e foi absolutamente Ok”.

“Funcionou, então foi uma das coisas mais legais que eu já vi na vida. Eu realmente não conheço muitos jogadores que fariam isso. Quando eu vi ele (Salah) comemorando com o Bobby foi tipo ‘wow!’. Espetacular. Até aqui, o gesto da temporada. Muito, muito legal”.