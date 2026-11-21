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Xabi Alonso, técnico do Chelsea, acredita que o Leeds não teria recebido o pênalti na goleada por 4 a 1 sobre os Blues se o árbitro Michael Oliver não tivesse tomado a decisão de marcá-lo em campo.

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A rede AOL publicou as declarações de Xabi Alonso na entrevista coletiva, na qual ele afirmou: "Acho que a decisão de Michael Oliver de marcar o pênalti foi dura. E talvez o VAR não tivesse intervindo e tomado a decisão dessa forma. Para mim, não foi pênalti".

O Leeds virou o placar e conquistou sua primeira vitória em Stamford Bridge desde 1999, aumentando a pressão sobre Xabi Alonso, já que o Chelsea sofreu sua terceira derrota nas últimas quatro partidas da Premier League.

Os donos da casa abriram o placar aos 25 minutos, com Emmanuel Emegha, mas o Leeds empatou rapidamente, quando Noah Okafor acertou o canto oposto do gol apenas três minutos depois.

O Leeds passou à frente no início do segundo tempo, após a marcação de um pênalti polêmico, quando se considerou que Morgan Rogers cometeu toque de mão durante uma tentativa de finalização de Jayden Bogle.

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Dominic Calvert-Lewin converteu o pênalti, marcado após revisão do VAR, e, a partir daquele momento, o Leeds impôs seu domínio na partida, ampliando com mais dois gols, de Okafor e Brenden Aaronson.

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Apesar do domínio do Leeds, o pênalti convertido por Calvert-Lewin representou o ponto de virada da partida.

Questionado sobre o lance, Xabi Alonso disse não acreditar que o árbitro e o VAR tenham tomado a decisão correta.

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"Não, não concordo, não concordo", acrescentou Xabi Alonso na entrevista coletiva.

Apesar de manter sua posição sobre o pênalti, o treinador espanhol admitiu que o Chelsea já havia perdido o controle da partida antes do gol da virada de Calvert-Lewin e afirmou que sua equipe vive um momento de fragilidade após a derrota mais recente.

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"As coisas começaram a dar errado depois do gol de empate e, depois da substituição, perdemos completamente o embalo", continuou Xabi Alonso.

"Até aquele momento, estávamos jogando bem. Acho que estávamos criando chances, jogando bastante no campo do adversário e conseguindo sair da pressão. Mas, a partir dali, eles passaram a acreditar que poderiam vencer, enquanto nós começamos a perder essa confiança", destacou.

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"Depois disso, em nenhum momento conseguimos recuperar a boa sensação mental, não conseguimos mais sair da pressão nem chegar perto do gol, e isso mudou completamente o rumo da partida", ressaltou.

"Hoje senti que provavelmente estamos passando por um momento de fragilidade mental e que nossa autoconfiança é afetada quando sofremos um golpe, e não conseguimos nos recuperar com a força e a solidez necessárias", enfatizou.

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"A torcida está decepcionada porque as expectativas são altas. Entendo a frustração deles. Houve momentos em que não competimos no nível exigido", disse Xabi Alonso.