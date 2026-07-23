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Após Foden... o Manchester City procura renovar com as suas duas estrelas

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O City movimenta-se para dar sucesso ao projeto de Maresca

Depois do anúncio oficial da renovação do contrato de Phil Foden até 2030, na passada quarta-feira, o Manchester City continua os seus esforços para assegurar o futuro dos seus jogadores fundamentais.

De acordo com o jornal "The Athletic", o clube inglês está em negociações avançadas com Jérémy Doku e Abdukodir Khusanov para prolongar os seus contratos até 2031.

Ambos os jogadores são considerados peças fundamentais no novo projeto liderado pelo treinador Enzo Maresca, sucessor de Pep Guardiola, que saiu após 10 anos passados dentro da fortaleza do Etihad.

Depois de se juntar ao clube proveniente do Lens em janeiro de 2025, Khusanov rapidamente consolidou o seu lugar na defesa, beneficiando em particular das lesões de Rúben Dias e Josko Gvardiol.

Ao mesmo tempo, Doku tornou-se um dos jogadores mais importantes da equipa azul-celeste, tendo participado em mais de 40 jogos em cada uma das suas três temporadas com o Manchester City.

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