O clube do ex-astro do Bayern David Alaba anunciou a decisão na noite de segunda-feira e agradeceu ao treinador de 55 anos por um período "marcado por conquistas importantes".

O time de Runjaic somou apenas cinco pontos nas dez primeiras partidas da atual temporada da Serie A. A Udinese, que disputa ininterruptamente a primeira divisão há mais de 30 anos, está afundada na parte de baixo da tabela, em 19º lugar, após a derrota em casa por 5 a 2 para a Roma no último sábado.

Runjaic chegou à Udinese em 2024, vindo do Legia Varsóvia, e levou o clube à metade de cima da tabela pela primeira vez em mais de dez anos. Paolo Zanetti é apontado como possível substituto. Ao longo da carreira, ele já treinou Verona, Empoli e Venezia na Serie A.

Antes disso, o austríaco de nascimento já havia trabalhado como técnico principal na Alemanha, entre outros clubes, no Darmstadt 98, no MSV Duisburg, no 1. FC Kaiserslautern e no 1860 Munique.