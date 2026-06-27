Após eliminar a Arábia Saudita... Cabo Verde alcança um recorde histórico

Cabo Verde continuou a escrever uma das mais belas histórias da Copa do Mundo de 2026, após garantir a classificação para as oitavas de final com um empate sem gols contra a seleção da Arábia Saudita, na terceira e última rodada da fase de grupos, eliminando os “Verdes” e alcançando um feito sem precedentes em sua primeira participação em uma Copa do Mundo na história.

Cabo Verde não se contentou apenas em se classificar para as fases eliminatórias, mas entrou para os livros de recordes da Copa do Mundo com grande destaque, ao se tornar a primeira seleção a participar pela primeira vez do torneio e encerrar suas três partidas na fase de grupos sem nenhuma derrota desde a façanha do Senegal na Copa do Mundo de 2002.

A seleção proveniente de um país cuja população não ultrapassa meio milhão de habitantes apresentou uma campanha excepcional, impondo sua personalidade diante de adversários mais experientes e conseguindo manter seu histórico sem derrotas, antes de garantir sua vaga nas oitavas de final para enfrentar a Argentina, atual campeã.

Por outro lado, a seleção saudita não conseguiu aproveitar a chance de se classificar, ao não conseguir marcar contra Cabo Verde em uma partida em que a vitória seria suficiente para seguir adiante, terminando sua participação em quarto lugar com apenas um ponto, em meio a críticas generalizadas à comissão técnica e aos jogadores.

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O experiente goleiro Fozinha desempenhou um papel de destaque nessa conquista histórica, ao manter o gol invicto contra a Arábia Saudita, continuando a escrever história também no âmbito individual, tornando-se o terceiro goleiro a manter o gol invicto em mais de uma partida na Copa do Mundo após completar 40 anos, juntando-se às lendas inglesas e holandesas Dino Zive e Peter Shilton.

Enquanto a seleção saudita deixou o torneio em meio a uma grande decepção, Cabo Verde se tornou um dos destaques da Copa do Mundo de 2026, após provar que a disciplina, a organização e o espírito de luta são capazes de fazer a diferença, mesmo diante de seleções com mais história e experiência na competição.