Após dois meses de ausência, Jorge Jesus retorna ao Al-Nassr

O português Jorge Jesus, ex-técnico do Al-Nassr, voltou ao clube saudita, após uma ausência que durou cerca de dois meses.

Jesus deixou o comando do Al-Nassr ao fim da temporada passada para assumir como técnico da seleção de Portugal, sucedendo ao espanhol Roberto Martínez, enquanto foi substituído pelo australiano Ange Postecoglou no clube saudita.

O Al-Nassr publicou, por meio de sua conta oficial no "X", fotos do treinador português visitando a concentração da equipe saudita na capital portuguesa, Lisboa.

Jesus trocou brincadeiras com vários jogadores da equipe, como o zagueiro espanhol Íñigo Martínez, o goleiro brasileiro Bento, o meio-campista Abdullah Al-Khaibari, além do atacante Abdullah Al-Hamdan.

Vale lembrar que o atual técnico da seleção de Portugal levou o Al-Nassr ao título do Campeonato Saudita após uma ausência de 7 anos, além da classificação para a final da Liga dos Campeões da Ásia 2, antes da derrota para o japonês Gamba Osaka.