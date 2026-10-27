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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy
Traduzido por

Após desfalque de 4 partidas: Gallino volta ao Ahly no clássico reduzido?

Al-Shabab x Al-Ahli
Al-Shabab
Al-Ahli
Campeonato Saudita
W. Galeno
Arábia Saudita
Brasil

O astro brasileiro está ausente há algum tempo

Relatos da imprensa revelaram a situação do brasileiro Wenderson Galeno, ponta do Al-Ahli, quanto à participação na partida do clássico reduzido contra o Al-Shabab, no Campeonato Saudita.

O Al-Ahli visita o Al-Shabab na próxima sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada do Campeonato Saudita.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Galeno está perto de retornar ao Al-Ahli, após ter apresentado uma melhora notável nas últimas horas, depois da lesão que o afastou da equipe recentemente.

O ponta brasileiro desfalcou o Al-Ahli nas partidas contra o Al-Fayha e o Al-Khaleej no Campeonato Saudita, e contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, e o Al-Gharafa, do Catar, na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, por causa da lesão no músculo adutor.

O jornal esclareceu que o holandês Matthias Jaissle, treinador do Al-Ahli, deseja o retorno de todos os lesionados antes do clássico contra o Al-Shabab, com destaque para Galeno, mas aguarda conhecer o laudo médico de cada um deles.

O jogador de 29 anos disputou 11 partidas pelo "Al-Raqi" desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar apenas um gol, sem dar nenhuma assistência.

Vale lembrar que o Al-Ahli ocupa a quinta colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 3 derrotas, a 6 pontos do líder Al-Hilal.

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